С дорог Московской области за зиму вывезли более миллиона кубометров снега

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Более одного миллиона кубометров снега убрали дорожники Московской области за минувшую зиму, об этом рассказали в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона в рамках подведения итогов зимнего сезона, сообщает пресс-служба ведомства.
«За зиму дорожные службы вывезли больше 1 млн кубических метров снега. Максимальное число ресурсов задействовали во время сильных снегопадов составило более полутора тысяч единиц техники и более 2,3 тысячи дорожных рабочих», — отметил глава министерства Алексей Гержик.В министерстве напомнили, что зима 2023-2024 года была холоднее обычного и чрезвычайно снежной. В настоящее время работы по вывозу снега у подмосковных дорог продолжаются, чтобы снизить риски подтопления при активном таянии.
Читайте также:
Проезд по Митяевскому мосту ограничили из-за поднятия воды
В Минтрансе Подмосковья дали совет относительно замены резины на летнюю
В Подмосковье построят 14 тротуаров к медучреждениям
Лев Каштанов