В Подмосковье построят 14 тротуаров к медучреждениям

Фото: пресс-служба МТДИ МО
14 тротуаров, ведущих к медицинским учреждениям, построят в Московской области в 2024 году, работы проведут в одиннадцати городских округах региона, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Будет построено 14 тротуаров в 11 округах. Общий объём работ составит более 13 километров. В частности, около двух с половиной километров тротуара появится на дороге, ведущей к детской больнице и поликлинике в Серпухове. За обустройство этого тротуара проголосовало больше всего жителей в ходе опроса на портале «Добродел», — отмечается в сообщении.Кроме того, тротуары к медучреждениям будут построены в Богородском округе, Коломне, Чехове, Клину, Орехово-Зуеве, Красногорске, Шаховской, Луховицах, Талдоме и Пушкине.
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