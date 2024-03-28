В Минтрансе Подмосковья дали совет относительно замены резины на летнюю

Фото: пресс-служба МТДИ МО
В столичном регионе с каждым днём становится всё теплее, поэтому многие уже поменяли зимнюю резину на своих автомобилях на летнюю, однако погода всё ещё неустойчивая, поэтому следует помнить о некоторых правилах вождения в период межсезонья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Многие городские жители уже сменили зимнюю резину на летнюю. Но по утрам за городом по-прежнему могут быть заморозки, поэтому следите за погодой и не теряйте бдительность, если «переобулись», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что в тёплую погоду зимние шины обеспечивают менее надёжное сцепление с асфальтом и увеличивают тормозной путь, кроме того, они сильнее изнашиваются и увеличивают потребление бензина. А на летних шинах тормозной путь увеличивается при заморозках. Об этом надо помнить и принимать во внимание во время всякой поездки.
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