С халапеньо, курицей или медом: Топ-3 летних салатов из арбуза

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В летний зной всегда хочется чего-то легкого, но при этом вкусного. Арбуз — это ягода, которую любят все, но она может быть не только сладкой закуской. Редакция «Радио 1» рассказывает, какие необычные сытные салаты можно приготовить из арбуза.
Арбузная сальсаИнгредиенты
- Арбуз — 410 г.
- Халапеньо — 2 шт.
- Кинза — пучок
- Лук — 1 шт.
- Лимонный сок — 55 мл.
- Соль
- Снять корки с арбуза.
- Убрать косточки из перца и накрошить его кубиком.
- Измельчить зелень и лук.
- Соединить все в чашке, сбрызнуть соком, посолить по вкусу, перемешать и отправить в холод на несколько минут.
Фото: istock/Waqar Hussain
С сыром фета и курицейИнгредиенты
- Филе — 185 г.
- Арбуз — 310 г.
- Фета — 75 г.
- Масло подсолнечное — 1 ст.л.
- Салатные листья — пучок
- Масло оливковое — 2 ст.л.
- Сок лимонный — 2 ст.л.
- Орехи, чеснок, перец, куриная приправа
Пошаговый рецепт
- Курицу обмакнуть в приправу со всех сторон, обжарить на сковороде, остудить и разделить на кусочки.
- С арбуза снять шкурку, накрошить мякоть.
- Порезать сыр.
- Помытую зелень выложить на тарелку, добавить арбуз с сыром и мясо.
- Добавить измельченные орехи, соль, чеснок, перец.
- Перемешать.
КапрезеИнгредиенты
- Арбуз — 255 г.
- Моцарелла — 125 г.
- Масло оливковое — 2 ст.л.
- Мёд —1,5 ст.л.
- Черри — 505 г.
- Базилик — половина пучка
- Уксус бальзамический, соль и перец
Пошаговый рецепт
- Арбуз разделить на одинаковые ломтики, смазать оливковым маслом, посолить и поперчить. Добавить к нему мёд, обжарить на сковороде с двух сторон и выложить в емкость.
- Разрезать черри на половинки и добавить к арбузу.
- Выложить моцареллу, базилик.
- Добавить соль, перец и залить уксусом.
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Анастасия Бондарева