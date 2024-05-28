С имущества Блиновской сняли арест

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С имущества Елены Блиновской и её родственников сняли арест для погашения налоговой недоимки. Об этом рассказала адвокат Наталия Сальникова при рассмотрении жалобы на продление ареста Блиновской в Первом апелляционном суде общей юрисдикции.
«Удовлетворено ходатайство отца Елены о снятии ареста имущества. Удовлетворено ходатайство о снятии ареста с квартиры, на которую найден покупатель», — рассказала Сальникова.
Кроме того, по её словам, снят арест с одного из счетов Блиновской.
Ранее арбитражный суд Москвы отклонил заявление блогера Елены Блиновской, в котором она оспаривала привлечение к ответственности за налоговые нарушения. За «Марафоны желаний», ФНС начислила Блиновской 227 млн рублей налогов. Правозащитники блогера настаивали на том, что налоговый орган завысил сумму доходов, однако оспаривание привлечения к ответственности, суд оставил без удовлетворения. Помимо суммы налогов, адвокаты «королевы марафонов» настаивали на уменьшении штрафов и пени.
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