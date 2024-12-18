С каширскими долголетами провели беседу о пожарной безопасности

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Правила пожарной безопасности напомнили участникам каширского отделения программы «Активное долголетие» в преддверии рождественских и новогодних праздников, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Профилактическую беседу с долголетами провели сотрудники окружного Отдела надзорной деятельности и профилактической работы лейтенант внутренней службы А.А Власов и капитан внутренней службы А.Ю. Двойцына. Они рассказали об основных причинах возникновения пожаров и об обязательных мерах безопасности», — говорится в сообщении.В конце встречи специалисты раздали собравшимся памятки с информацией о предупреждении пожаров, а также вручили пожарный извещатель и научили им пользоваться.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
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