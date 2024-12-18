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С каширскими долголетами провели беседу о пожарной безопасности

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Правила пожарной безопасности напомнили участникам каширского отделения программы «Активное долголетие» в преддверии рождественских и новогодних праздников, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Профилактическую беседу с долголетами провели сотрудники окружного Отдела надзорной деятельности и профилактической работы лейтенант внутренней службы А.А Власов и капитан внутренней службы А.Ю. Двойцына. Они рассказали об основных причинах возникновения пожаров и об обязательных мерах безопасности», — говорится в сообщении.
В конце встречи специалисты раздали собравшимся памятки с информацией о предупреждении пожаров, а также вручили пожарный извещатель и научили им пользоваться.




Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#кашира
#пожарная безопасность
#активное долголетие
В Кашире напишут самое длинное письмо Деду Морозу
18 декабря 2024, 19:08

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В городском округе Кашира 21 декабря пройдёт уникальное мероприятие. Все желающие могут присоединиться к акции «Самое длинное письмо Деду Морозу», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Нужно написать письмо главному новогоднему волшебнику России в одной из точек – парке Каширы-2, Ожерелья и на набережной. Акция проходит в рамках фестиваля «Репетиция Нового года» в городском парке.
«У нас в округе очень много семей с маленькими детьми. Приглашаем всех написать Деду Морозу свои заветные желания. Нужно на подготовленном брендированном макете написать послание зимнему волшебнику заранее или непосредственно на мероприятии. Макеты можно получить в одной из трёх точек. Позже все рисунки и письма соединим в единое послание», – рассказала директор городского парка Олеся Кожадей.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Акция стартовала 21 ноября и продлится до 21 декабря.

Найти подробную информацию о ней и записаться на мастер-класс можно по ссылке.

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#парки
#московская область
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Стартовал приём заявки на конкурс «Родная игрушка»
18 декабря 2024, 18:59

Фото: сайт igrushka.znanierussia.ru

Стартовал Всероссийский конкурс «Родная игрушка», организаторами конкурса выступают Российское общество «Знание» и Общероссийское движение детей и молодёжи «Движение Первых».
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 февраля будущего года на сайте.
«Для участия в конкурсе участникам нужно определиться с тематикой работы. В числе тем – семья и духовно-нравственные ценности, история и культура России, технологические прорывы, герои XXI века. Среди номинаций – сюжетно-образная игрушка, настольная игра, конструктор и сборная модель, техническая и технологическая игрушка, а также мультимедийный проект», – отметили организаторы.
Конкурс адресован широкой аудитории. Проекты игр и игрушек для детей от 0 лет и старше могут представить независимые авторы, производители детских игр и игрушек, творческие коллективы.

Цель конкурса – стимулирование разработки и производства оригинальных отечественных игр и игрушек с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности. Они должны помочь детям лучше узнать свою страну и её историю, ориентироваться на создание крепкой семьи, развивать творческое и научно-техническое мышление.

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#игрушки
#конкурс
#творчество
#россия
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В новом сезоне «Цифрового ликбеза» научат покупать товары с доставкой и искать подработку
В новом сезоне «Цифрового ликбеза» научат покупать товары с доставкой
18 декабря 2024, 18:47

Фото: сайт «Цифрового ликбеза»

В России запустили новый цикл уроков по цифровой грамотности в рамках третьего сезона Всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов проекта – Авито и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения и Минцифры России.
«Главные герои роликов – Ряпушка Варя и Налим Максим – научатся покупать товары на цифровых платформах с доставкой и искать подработку. За основу новых серий были взяты идеи сценариев от школьников из Краснодара и Ростовской области Дарьи Сысиковой и Владимира Элизбаряна. Конкурс сценариев был запущен Авито в мае, сразу после выхода первого сезона о совершении безопасных сделок в интернете. Свои варианты сценариев прислали более 50 школьников», – говорится в сообщении.
Первый эпизод учит главную героиню Ряпушку Варю искать товары на платформе, общаться с продавцами, безопасно покупать и получать купленное с доставкой. Помощницей Вари вновь стала старшая сестра Полина, которая даёт ей советы по онлайн-сделкам.

Во втором эпизоде Налим Максим, которому исполнилось 14 лет, решает найти в интернете подработку на время каникул. И здесь Полина приходит на помощь, объясняя, на что обратить внимание при поиске вакансий, какую информацию нельзя сообщать собеседнику и как узнать, над1жный ли работодатель.
«Новые серии «Цифрового ликбеза» были созданы при активном участии самих школьников, которые приняли участие в конкурсе на лучший сценарий для будущих эпизодов. С мая по август мы получили 79 сценариев от детей, что помогло нам не только создать полезный контент, но и понять, что именно интересует самих детей, о чем они хотят узнать больше», – рассказала директор департамента доверия и безопасности Авито Наталья Юматова.
«В игровой форме на простых примерах пользователи смогут обучиться эффективному и безопасному использованию цифровых инструментов. А ещё им расскажут, какие угрозы есть в интернет-пространстве и как можно им противостоять», – отметил гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.
«Цифровой ликбез» – всероссийский просветительский проект в сфере цифровой грамотности. Проект реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Он включает серию просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах учат детей и взрослых азам цифровой грамотности и кибербезопасности.

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#цифровизация
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#онлайн
#безопасность
#россия
#обучение
#образование
#нацпроекты
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Новогоднее меню с размахом: Топ-6 несложных и вкусных рецептов на праздничный стол
18 декабря 2024, 18:34

Фото: istock / seb_ra

В конце года россияне традиционно планируют новогоднее меню: мясо, рыба, салаты, горячее, закуски.
В материале «Радио 1» собрали несколько идей, которые помогут вам накрыть пышный стол.

Как приготовить мясо на Новый год

Рецепт — свинина с черносливом и курагой


Ингредиенты:
  • свиная корейка — 1 кг;
  • чернослив без косточек — 100 г;
  • курага — 100 г;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • соль, перец, специи — по вкусу.
Пошаговый процесс приготовления:

  1. Свиную корейку вымыть, обсушить и сделать на ней глубокие надрезы, но не насквозь.
  2. Чернослив и курагу промыть и обсушить.
  3. Чеснок очистить и нарезать тонкими пластинками.
  4. В каждый надрез вставить по 1-2 пластинке чеснока, черносливу и кураге.
  5. Посолить, поперчить и приправить специями по вкусу.
  6. Разогреть духовку до 180 градусов.
  7. Выложить свинину в форму для запекания и отправить в духовку на 1,5-2 часа.
Фото: istock / buddyb76

Какие бутерброды сделать на Новый год

Рецепт — бутерброды с семгой и авокадо


Ни один новогодний стол не обходится без красной рыбы. Предлагаем приготовить классические бутерброды с семгой и авокадо.

Нам понадобится:
  • хлеб (тостовый или другой по вашему выбору) — 4 ломтика;
  • слабосолёная сёмга — 200 г;
  • авокадо — 1 шт.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • соль и перец — по вкусу;
  • зелень — для украшения.
Приготовление:
  1. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и снимите кожуру.
  2. Сбрызните авокадо лимонным соком, чтобы предотвратить потемнение. Разомните вилкой для однородной массы, посолите.
  3. Нарежьте красную рыбу тонкими ломтиками.
  4. Поджарьте хлеб на сухой сковороде или в тостере до золотистой корочки.
  5. На каждый ломтик хлеба выложите массу из авокадо, а сверху ломтики рыбы.
  6. Украсьте бутерброды зеленью.
Фото: istock / Maria_Lapina

Как приготовить рыбу на Новый год

Рецепт — шашлыки-змейки


Ингредиенты:
  • филе красной рыбы (лосось, форель, семга) — 500 г;
  • соевый соус — 3 ст. л.;
  • мед — 1 ст. л.;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • имбирь — 1 ч. л.; Соль, перец — по вкусу.
Фото: istock / gbh007

Как приготовить шашлык-змейку:
  1. Кожицу с рыбы не нужно снимать, филе разрезать вдоль на полосы шириной 2-3 см.
  2. Приготовьте маринад: смешайте соевый соус, мед, оливковое масло, измельченный чеснок, имбирь, соль и перец.
  3. Залейте рыбу маринадом и оставьте на 30 минут.
  4. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  5. Рыбу на шпажки нужно насаживать волной, чтобы она была похожа на змею.
  6. Выложите шпажки на противень, застеленный пергаментом.
  7. Отправьте противень в духовку на 15-20 минут.
Такой шашлык будет очень интересно смотреться на праздничном столе.

Салаты на Новый год 2025: вкусные и необычные рецепты на праздничный стол
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Какие тарталетки приготовить на Новый год

Рецепт — тарталетки с мусс-паштетом и брусничным соусом


Приготовьте муссовые тарталетки с брусникой , они точно удивят гостей.

Нам потребуется:

  • печень куриная — 0,5 кг
  • сливки 33% — 250 г
  • брусника — 300 г
  • лук — 1 шт.
  • сливочное масло — 30 г
  • соль, перец — по вкусу
  • сахар — 3 ч. л.
  • кукурузный крахмал — 1 ч. л.
  • микрозелень — Для украшения
Рецепт приготовления:

  1. Печень тщательно промыть и нарезать на небольшие кусочки.
  2. Луковицу очистить и нарезать полукольцами.
  3. На сковороде растопить сливочное масло, обжарить лук, добавить к нему печень и жарить до готовности.
  4. Влить сливки и тушить ещё 2–3 минуты. Посолить и поперчить по вкусу.
  5. Готовую печень измельчить в блендере. Полученную массу протереть через сито и дать паштету остыть.
  6. Для соуса смешать бруснику и сахар, поставить на огонь и варить 3–5 минут. Если соус получится слишком жидким, можно добавить крахмал. Остудить готовый соус.
  7. Наполнить тарталетки паштетом, сверху добавить немного ягодного соуса. Украсить микрозеленью
Фото: istock / Oksana Chaun

Как приготовить горячее на Новый год

Рецепт — картофель «Гармошка»

Пюре на новогоднем столе — очень частый гость. Однако для разнообразия стоит попробовать приготовить картофель в другом виде.

Для приготовления «гармошки» нам потребуется:
  • 6-8 картофелин среднего размера;
  • 100-150 г твёрдого сыра;
  • 2-3 зубчика чеснока;
  • 3-4 ст. ложки растительного масла;
  • соль, перец и другие специи по вкусу.
Как приготовить «гармошку»:
  1. Картофель тщательно вымойте и обсушите. Сделайте на каждой картофелине глубокие надрезы на расстоянии примерно 5 мм друг от друга, не дорезая до конца, чтобы картофель напоминал гармошку.
  2. Чеснок очистите и мелко нарежьте или пропустите через пресс.
  3. Сыр натрите на крупной тёрке.
  4. В разрезы картофеля положите кусочки сыра и чеснока. Полейте растительным маслом и посыпьте специями.
  5. Заверните каждую картофелину в фольгу.
  6. Разогрейте духовку до 180-200 градусов Цельсия.
  7. Поместите картофель в фольге в духовку и запекайте 40-50 минут, до готовности.
  8. Снимите фольгу и запекайте ещё 10-15 минут, чтобы картофель подрумянился.
Фото: istock / Angelika Mostova

Какие закуски приготовить на Новый год

Рецепт — шпинатный рулет с лососем


Ингредиенты:
  • слоеное тесто — 500 г;
  • шпинат — 200 г;
  • лосось слабосоленый — 200 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • сливочный сыр — 200 г;
  • соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
  1. Шпинат промыть и обсушить.
  2. Разогреть сковороду и обжарить шпинат на растительном масле до мягкости.
  3. Лук очистить и нарезать кубиками.
  4. Лосось нарезать тонкими ломтиками.
  5. Размороженное слоеное тесто раскатать в тонкий пласт.
  6. Смазать тесто сливочным сыром.
  7. Выложить на тесто шпинат, лук и лосось.
  8. Посолить, поперчить и свернуть в рулет.
  9. Разогреть духовку до 180 градусов.
  10. Выложить рулет на противень, застеленный пергаментом, и отправить в духовку на 30-40 минут.
Фото: istock / zi3000

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Антитренды: Стилист перечислила образы, в которых не стоит встречать Новый год
Стилист Герман: юбка ниже колена в Новый год будет выглядеть старомодно
18 декабря 2024, 18:29

Фото: iStock/gregory_lee

Главный зимний праздник все ближе, и россияне начинают продумывать свой новогодний наряд, ведь очень важно выглядеть стильно и ярко в праздничную ночь.
Персональный стилист, эксперт в области fashion-тенденций и истории моды Марина Герман в беседе с «Радио 1» не рекомендует встречать Новый год в старомодных образах и в том, что больше не найдет применения.

«Например, какое-то прилегающее платье плохого качества, из тонкой ткани, с пайетками будет смотреться дешево и подчеркнет минусы фигуры. В будущем вы скорее всего его никуда не наденете. А плотная и качественная ткань будет выглядеть современно и подойдет для будущих вечеринок, свадеб, встреч с друзьями», — сообщила эксперт.

Она добавила, что встречать Новый год в костюме можно, однако здесь тоже есть свои нюансы.
«Жакет не должен быть рукавом три четверти, где пуговица будет закреплять рукав — это маркер неактуальных фасонов. Сейчас в моде жакеты полной длины и в полные рукава. Если выбираете атласную юбку, то она должна быть чуть длиннее миди, из плотного атласа, скроена по косой. Юбка ниже колена — это не современно», — поделилась стилист.

Актуальными новогодними цветами Герман назвала золотой и цвет шоколадного мусса.

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#праздники
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В восьми округах Московской области починили светофоры
18 декабря 2024, 18:02

Фото: iStock/gregory_lee

Ремонт светофоров провели на региональных дорогах в восьми городских округах Подмосковья специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Светофоры были отремонтированы на улице Петра Романова в Серебряных Прудах, на Зелёном шоссе в посёлке Горки Ленинские Ленинского городского округа, на Московской улице во Фрязине, на улице Новосёлки-Слободка в Ивантеевке, на Школьной улице в микрорайоне Климовск городского округа Подольск и на Пролетарской улице в Чехове», — говорится в сообщении.
Кроме того, светофоры починили на дорогах в деревне Новофрязино в округе Щёлково и селе Старая Ситня в Ступине.

В министерстве отметили, что обследование дорожной сети в Московской области проводится каждую неделю, особое внимание при этом уделяется состоянию светофоров, дорожных знаков, ограждений и прочих элементов, важных для безопасности движения.

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#светофор
#московская область
#автодор
#подмосковье
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На пяти станциях МЦД-3 в Люберцах провели рейды по безопасности
18 декабря 2024, 17:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Рейды, направленные на профилактику травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры, провели на минувшей неделе в городском округе Люберцы на стациях МЦД-3 Малаховка, Томилино, Панки, Люберцы и Ухтомская, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе рейдов его участники — сотрудники профильных служб и окружной администрации — провели 39 бесед с пассажирами. Им указали, что железная дорога является источником повышенной опасности, и напомнили о правилах, которых необходимо придерживаться, чтобы сохранить своё здоровье и жизнь. В частности, не подходить близко к краю платформы и обязательно снимать наушники, приближаясь к путям», — говорится в сообщении.
Кроме того, во время рейдов были пойманы четыре нарушителя, которых привлекли к административной ответственности.

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#люберцы
#безопасность
#железная дорога
#рейды
#железнодорожная станция
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Что подарить папе на Новый год — 2025? Идеи для дачников, рыболовов и охотников
18 декабря 2024, 17:02

Фото: iStock/Prostock-Studio

Выбор подарка иногда может быть сложной задачей. Часто мы хотим, чтобы подарок был не только приятным, но и полезным, а также отражал наши чувства к человеку.
Чтобы облегчить процесс выбора подарка любимому папе, «Ридио 1» подготовило несколько полезных советов.

Как выбрать подарок отцу


Фото: iStock/Inside Creative House

В первую очередь нужно подумать о потребностях человека. Иногда лучший подарок — это что-то, что человеку действительно нужно. Постарайтесь вспомнить, о чем ваш отец упоминал или что он хотел бы обновить.

Обратите внимание на детали. Если вы знаете, что ему нравится, например, определенный стиль одежды или марка инструментов, это может помочь сузить выбор.

Не зацикливайтесь на вещах — опыт и воспоминания могут быть отличным подарком. Можно подарить впечатление — например, поездку, билет на мероприятие или мастер-класс.

Если нет своих идей — поговорите с другими членами семьи или друзьями. Возможно, у них есть предположения чего хочет ваш отец.

Подарок с личным прикосновением. Даже простой подарок может стать особенным, если вы добавите к нему что-то личное — например, записку или открытку с теплыми словами.

Помните, что главное — это внимание и забота. Подарок будет бесценен, если он сделан с душой!

Топ 5 необычных подарков отцу


1. Фотокнига с историей отца — это уникальный и трогательный подарок. Он наполнен личными воспоминаниями и эмоциями, что делает его особенно ценным. Когда отец будет просматривать страницы, он почувствует ностальгию и радость.

2. Квадрокоптер предоставляет возможность увлекательного времяпрепровождения. Управление дроном может стать захватывающим хобби, которое позволяет развивать навыки пилотирования.

3. Термометр для мяса — это полезный инструмент, который может значительно улучшить процесс приготовления шашлыка. С таким гаджетом вашему отцу не будет равных.

4. Проигрыватель виниловых пластинок. Элегантный способ напомнить папе о его молодости. Отличным дополнением к проигрывателю станет тщательно подобранная коллекция виниловых пластинок.

Фото: iStock/Viktorus


5. Мультитул — это незаменимый аксессуар. Он поможет закрутить винтик, открыть консервную банку и даже нарезать хлеб. Лучше всего, если мультитул будет компактным и укомплектован прочным чехлом, чтобы его можно было удобно носить в кармане и всегда иметь под рукой.

Фото: iStock/SteveAllenPhoto


Что подарить отцу-пенсионеру на Новый год


Некоторые отцы, закончив трудовую деятельность, начинают вести размеренный образ жизни. И если явных хобби у мужчины пенсионного возраста не отмечается, то варианты подарков могут быть такими:

  • Теплый плед или уютный халат — для комфортного отдыха в холодное время года.
  • Книга — хорошая литература по его интересам, будь то художественная проза, история или научно-популярные издания.
  • Настольные игры или пазлы — для развлечения и поддержания ума в тонусе.
  • Абонемент на занятия — например, на занятия в кружке по интересам (рисование, музыка, спорт).
  • Подарочный сертификат — в магазин, где он сможет выбрать что-то по своему вкусу.
  • Фоторамка с семейными фотографиями — можно собрать коллаж из любимых моментов.
  • Техника для дома — например, электрическая кофеварка или чайник.
  • Путешествие или экскурсия организуйте поездку на выходные или экскурсию по интересным местам.
Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Что подарить отцу-автолюбителю на Новый год


Фото: iStock/insta_photos

Мужчины-автомобилисты всегда очень практичные люди и будут рады вещам, которых не хватает под рукой, что может исправить ваш подарок.

  • Автомобильные аксессуары коврики для салона или багажника, чехлы на сиденья, органайзер для хранения мелочей.
  • Инструменты и оборудование — принадлежностей для ремонта автомобиля не бывает много. Обратите внимание, может что-то в арсенале отца устарело или пришло в негодность. Отличным подарком будет автомобильный компрессор или умный диагностический сканер, который подключается к телефону.
  • Косметика для автомобиля набор для мойки и ухода за автомобилем, полироль или восковое покрытие, освежитель воздуха с приятным ароматом.
  • Технические гаджеты видеорегистратор, устройство для беспроводной зарядки, навигатор или приложение для смартфона с платной подпиской.
  • Подарочные сертификаты на услуги по мойке, полировке автомобиля или в магазин автозапчастей и аксессуаров.
  • Книги и журналы — книги по ремонту автомобилей или автоспорта или подписка на автомобильный журнал подойдет для ярых фанатов авто.
  • Впечатления — поездка на трек для тест-драйва спортивного автомобиля или билеты на автомобильное шоу точно оставят неизгладимое впечатление.
  • Модели автомобилей мини модель уже имеющегося автомобиля очень оригинальный и символичный подарок для автолюбителя.

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Что подарить отцу-дачнику на Новый год


Фото: iStock/Eugene Nekrasov

Отцы-дачники — настоящие мастера на все руки. Они умеют не только выращивать овощи и фрукты, но и создавать уют на своем участке. Их дачи становятся местом, где можно не только поработать, но и отдохнуть от городской суеты. Вот несколько идей подарков для отца-дачника на Новый год:

  • Инструменты для сада набор качественных садовых инструментов (лопата, грабли, секатор и т.д.) всегда будет полезен.
  • Садовая мебель — удобный стул или стол для отдыха на даче.
  • Гардина или теплица — если у него еще нет теплицы, это может стать отличным поводом для выращивания растений.
  • Садовые аксессуары например, органайзер для инструментов, подставка для цветов или красивые горшки.
  • Садовая техника — электрическая газонокосилка, мотоблок или культиватор могут значительно облегчить работу на даче.
  • Набор семян — уникальные или редкие сорта овощей и цветов, которые он сможет вырастить.
  • Компостер — устройство для переработки органических отходов в удобрение.


Какой подарок подарить отцу-рыболову на Новый год


Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Если ваш отец увлекается рыбалкой и готов проводить все свободное время на водоеме, то нет сомнений, в каком направлении искать для него подарок.

  • Набор рыболовных снастей — это может быть новый спиннинг, катушка или набор приманок, которого ему не хватает.
  • Рыболовная сумка или рюкзак — удобная сумка для хранения и транспортировки рыболовных принадлежностей.
  • Электронные устройства — например, эхолот для поиска рыбы или портативный GPS-навигатор.
  • Кемпинговое оборудование — складной стул, палатка или портативный гриль могут сделать его время на природе более комфортным.
  • Специальная одежда водонепроницаемая куртка, термобелье или обувь для рыбалки.
  • Книги о рыбалке — интересные издания о технике ловли, лучших местах для рыбалки или кулинарные книги с рецептами приготовления рыбы.
  • Подписка на рыболовный журнал — это позволит ему быть в курсе новинок и тенденций в мире рыбалки.


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Какой подарок подарить отцу-охотнику на Новый год


Фото: iStock/Edgar G. Biehle

Для отца-охотника можно выбрать несколько интересных и полезных подарков на Новый год. Вот некоторые идеи:

  • Охотничий нож — незаменимый инструмент для охотника. Выберите модель с хорошей заточкой и удобной рукояткой.
  • Термос или термокружка — хороший термос сохранит напитки горячими или холодными во время охоты.
  • Одежда для охоты — удобная и теплая одежда, например, куртка, брюки или специальные перчатки, могут стать отличным подарком.
  • Тактический рюкзак — практичный рюкзак для переноски всего необходимого во время охоты.
  • Приборы для наблюдения — бинокль или дальномер помогут лучше ориентироваться на местности и следить за дичью.
  • Книги о природе или охоте — интересные издания о технике охоты, тактике или природе могут быть полезными и увлекательными.
  • Подарочный сертификат в специализированный магазин это позволит ему выбрать что-то нужное для себя.
  • Электронные устройства — например, GPS-навигатор или охотничья камера для наблюдения за дичью.
  • Набор для ухода за оружием — специальные средства и инструменты для чистки и ухода за огнестрельным оружием.


Что подарить отцу для здоровья на Новый год


Фото: iStock/Paperkites

Подарки для здоровья могут быть как практичными, так и приятными. Вот несколько идей:

  • Фитнес-трекер — устройство, которое отслеживает физическую активность, сердечный ритм и качество сна.
  • Массажер — например, массажная подушка или ручной массажер для шеи и спины.
  • Спортивное оборудование — гантели, эспандеры или фитнес-мат для домашних тренировок.
  • Курсы или абонементы — абонемент на занятия фитнесом или единоборствами.
  • Книга о здоровье — литература по здоровому образу жизни, питанию или фитнесу.
  • Ортопедическая подушка — для улучшения сна и поддержки шеи во время отдыха.
  • Подарочный сертификат на спа-процедуры — массаж, обертывание или другие процедуры для расслабления и восстановления.

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Подмосковные спасатели помогли медикам попасть в квартиру обездвиженной женщины
18 декабря 2024, 16:27

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса МО

Работники Мособлпожспаса помогли медикам попасть в квартиру, где находилась обездвиженная женщина. ЧП произошло в Дмитровском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В службу экстренных вызовов 112 позвонила жительница поселка Деденево. Со слов женщины, ей позвонила соседка и сообщила, что не может встать с кровати из-за отказа ног. Попасть к пострадавшей домой не вышло, так как дверь была заперта изнутри», – говорится в сообщении.
Прибыв на место вызова с врачами скорой помощи, сотрудники 270-й пожарно-спасательной части специальным инструментом вытолкнули торчавший из скважины внутри квартиры ключ и открыли дверь запасным комплектом, который хранился у соседки.

Осмотрев пострадавшую, медики приняли решение о её госпитализации. Работники дежурной смены перенесли пенсионерку в машину скорой помощи.

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