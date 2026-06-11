В Ессентуках загорелся Свято-Никольский храм XIX века

11 июня 2026, 10:18

Фото: сгенерировано с помощью ИИ GigaChat

Утром 11 июня 2026 года в здании православного храма на улице Оборонной в Ессентуках начался пожар. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.