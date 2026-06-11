В Ессентуках загорелся Свято-Никольский храм XIX века
Утром 11 июня 2026 года в здании православного храма на улице Оборонной в Ессентуках начался пожар. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
Свято-Никольский храм в Ессентуках возвели казаки в 1826 году по проекту братьев Бернардацци. Он входит в число старейших строений Ставропольского края и не закрывался даже в советские годы. В нем хранятся памятные доски с именами казаков, отличившихся в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов и Русско-японской войне 1904–1905 годов.
Начиная с 1826 года, старинное архитектурное сооружение не единожды перестраивалось за столь долгий период существования. Церковь служила не только местом молитв и покаяний, но и своеобразным защитным укреплением с бойницами, каменными стенами и даже пушками для отражения вражеских нападений. Храм вмещал в себя всех жителей в придачу с их домашним скотом и личными вещами.
Читайте также: