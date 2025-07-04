Эксперт по ЖКХ перечислил неприятные для Нагиева последствия больших долгов по «коммуналке»

04 июля 2025, 12:31

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Нагиеву могли закрыть выезд из РФ из-за долгов за ЖКУ

Дмитрий Нагиев (фото: Telegram @nagiev_channel)

Актёр Дмитрий Нагиев мог столкнуться с запретом на выезд из России, если бы вовремя не погасил задолженность за коммунальные услуги. Об этом сообщил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.







«Недавно суд взыскал с Нагиева долги за коммунальные услуги – квартплату, отопление и электричество. Иск подало ГБУ «Эважд», которое управляет жильём. Сам случай – повод напомнить, как важно вовремя платить за ЖКХ. Если он не погасил задолженность, к его долгу продолжали бы начислять пени за каждый день просрочки. Со временем сумма могла бы значительно вырасти. При долге свыше 30 тысяч рублей судебные приставы могли бы наложить запрет на выезд Нагиева за границу», – объяснил специалист в беседе с NEWS.ru.