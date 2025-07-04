Эксперт по ЖКХ перечислил неприятные для Нагиева последствия больших долгов по «коммуналке»
Эксперт по ЖКХ Бондарь: Нагиеву могли закрыть выезд из РФ из-за долгов за ЖКУ
Актёр Дмитрий Нагиев мог столкнуться с запретом на выезд из России, если бы вовремя не погасил задолженность за коммунальные услуги. Об этом сообщил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
«Недавно суд взыскал с Нагиева долги за коммунальные услуги – квартплату, отопление и электричество. Иск подало ГБУ «Эважд», которое управляет жильём. Сам случай – повод напомнить, как важно вовремя платить за ЖКХ. Если он не погасил задолженность, к его долгу продолжали бы начислять пени за каждый день просрочки. Со временем сумма могла бы значительно вырасти. При долге свыше 30 тысяч рублей судебные приставы могли бы наложить запрет на выезд Нагиева за границу», – объяснил специалист в беседе с NEWS.ru.Также Бондарь подчеркнул, что в случае продолжающегося роста задолженности приставы могут даже арестовать счета. Он отметил, что долги по коммунальным услугам являются серьёзной историей, а российские законы едины для всех.
В заключение эксперт посоветовал тем, кто уже имеет долги и не может сразу их погасить, не дожидаться суда, а попытаться договориться с управляющей компанией на рассрочку.