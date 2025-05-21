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С микрокредитных организаций Петербурга взыскали деньги за несуществующий кредит

Фото: iStock/Ton Photograph

Фото: iStock/Ton Photograph

С микрокредитных организаций Санкт-Петербурга взыскали в пользу москвича почти 35 тысяч рублей за несуществующий кредит. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ Федеральной службы судебных приставов РФ по городу.
По данным издания, 25-летний москвич получил сообщение о том, что он должен выплатить задолженности по договорам займа. Однако мужчина никогда не обращался в МКК. Тогда он сделал запрос в Бюро кредитных историй и узнал, что на его имя оформлено три кредита на сумму порядка 60 тысяч рублей. При этом в договорах значился номер его матери. Житель Москвы принял решение обратиться в полицию.

«Суд посчитал, что действиями компаний были нарушены личные неимущественные права и нематериальные блага, в частности право на доброе имя, использование персональных данных», — говорится в статье.

Отмечается, что суд признал договоры недействительными и взыскал с МКК почти 35 тысяч рублей в пользу потерпевшего.

Тем временем стало известно, что на Украине действует порядка 200 мошеннических колл-центров, пишут argumenti.ru.

По словам замначальника отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным в сфере компьютерной информации МВД РФ Дениса Костина, там работают бывшие силовики.

«В этих кол-центрах все четко распределено: каждый знает свою роль, а за нарушение схем предусмотрены штрафы. Если раньше, когда мошенник звонил, можно было посмеяться, задать ему вопрос: «Чей Крым?», а он отвечал матом и клал трубку, то сейчас это им делать запрещено», — пояснил Костин.

Он призвал не говорить с сомнительными собеседниками по телефону и сразу класть трубку. Костин напомнил, что различные коды просят только мошенники, а ФСБ приезжает без предупреждения.

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Депутат Госдумы ответила на высказывание журналиста об отмене пенсии по старости в России
Депутат Бессараб: в России ни в коем случае не отменят пенсии по старости
21 мая 2025, 12:16

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В России никогда не отменят пенсии по старости, так как законодательство РФ сформировано таким образом, что не допускается ухудшение жизни граждан. Именно так ответила депутат Госдумы Светлана Бессараб на высказывание журналиста «Соловьев Live» Сергея Мардана, который предложил полностью отменить пенсию по старости.
Парламентарий подчеркнула, что пенсии гарантированы государством и индексируются не ниже уровня инфляции. Она добавила, что размер выплат зависит только от трудового стажа и объёма отчислений, а не от социальных факторов.
«Пенсии формируются не за социальное положение, не за социальную, скажем так, благонадежность, не по факту демографической ситуации и не за то, сколько детей родил и воспитал пенсионер. Пенсии формируются из трудовой деятельности — сколько человек заработал, столько он и получает», — цитирует слова Бессараб NEWS.ru.
Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что в августе этого года работающим пенсионерам сделают перерасчёт страховой пенсии.

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Жители Подмосковья могут стать участниками конкурса «Вместе против коррупции!»
21 мая 2025, 11:14

Фото: iStock / Oksana Kalinina

В Генеральной прокуратуре России в текущем году проводится Международный молодёжного конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Он проходит под эгидой Межгосударственного совета по противодействию коррупции, сообщили в пресс-службе организаторов конкурса.
«Конкурсные работы – антикоррупционные плакаты и видеоролики – принимают на сайте конкурса до 1 октября 2025 года. На том же сайте размещены правила проведения конкурса. Они доступны на всех официальных языках Организации Объединенных Наций», – говорится в сообщении.
Подведение итогов конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.

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#московская область
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«Это отвратительно»: агроном раскрыл, на что указывают червяки в клубнике
Агроном Хондырев: Червяки в клубнике портят товарный вид, но не саму ягоду
21 мая 2025, 10:43

Фото: iStock/Artico

Наличие различных паразитов в клубнике указывает на то, что её не обрабатывали огромным количеством химии. Об этом рассказал фермер, агроном Вячеслав Хондырев.
По словам специалиста, ягоды, фрукты и овощи регулярно обрабатывают химикатами, чтобы в них не было никаких червячков.

«Если обрабатывают очень хорошо, если химии реально много — никаких червячков не будет. А если червячки есть, то само по себе, конечно, это отвратительно, но, однако же, это говорит о том, что там нет или мало химии», — пояснил Хондырев в беседе с Life.ru.

При этом эксперт уточнил, что, если червячков в клубнике много, то такую ягоду лучше не покупать. В случае обнаружения животных в клубнике уже дома, её стоит просто хорошо промыть под проточной водой.

Хондырев добавил, что червячки портят внешний вид, но не саму клубнику.

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«Финансовые и психологические проблемы»: стало известно, зачем подростки продают невинность
Психолог Ромашина: продажа невинности обусловлена психологическими проблемами
21 мая 2025, 10:27

Фото: iStock/Motortion

Девушки могут решаться на продажу девственности из-за психологических и финансовых проблем. Так считает клинический психолог Ольга Ромашина.
«В большинстве случаев на такой шаг идут из-за отсутствия эмоционального контакта — человек начинает вести беспорядочную половую жизнь или продает невинность, чтобы заглушить свою потребность во внимании», — рассказала Ромашина в беседе с «Постньюс».

При этом клинический психолог и автор Telegram-канала «Психолог пишет» Дарья Яушева уточнила, что девственность чаще всего продают подростки 14-18 лет. Делают они это из-за финансовой нужды. В группе риска обычно оказываются сироты, а также дети из неблагополучных семей.

«Существует еще ряд психологических проблем: ощущение отчуждения, диссоциации с телом, когда человек не чувствует, что его тело принадлежит ему, а значит, можно от него "отделиться" и продать», — пояснила эксперт.

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«Культ спавна»: как шуточный тренд в TikTok стал реальной угрозой для подростков? Насилие над животными и убийства
21 мая 2025, 10:20

Фото: iStock/golubovy

В мае в социальной сети TikTok возник новый тренд, получивший название «культ спавна». Он стартовал с шуток о Roblox, но вскоре трансформировался в истории, связанные с самоповреждением, жертвоприношениями и просмотром жестокого контента. При этом главными участниками виртуальной секты являются подростки. Подробнее о пугающих видео и о том, как защитить ребенка, расскажет «Радио 1».

Что такое «культ спавна» и откуда взялся тренд

«Культ спавна» — это игра, в которой участники имитируют секту и поклоняются «божеству по имени Спавн». Изначально это было просто шуткой, однако сейчас некоторые подростки начали причинять себе боль и вырезать на руках и ногах символы в виде солнца с восемью изогнутыми лучами в знак подчинения «богу Спавна».

На «культ спавна» первой обратила внимание глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. В своем телеграм-канале она поделилась рассказами школьников, которые выражали обеспокоенность по поводу опасных и пугающих видео в TikTok. Некоторые комментаторы на канале Мизулиной утверждают, что знают подростков, которые под влиянием «культа спавна» занимаются жертвоприношениями, убивая животных в ритуальных целях.

На прошлой неделе Мизулина охарактеризовала этот тренд как «массовый рофл», который вышел из-под контроля и может представлять опасность для молодежи. Она также связала превращение этой странной игры в цифровую секту с действиями ЦИПСО Украины, которые якобы курируют группы участников фандома «культа спавна».

Предполагается, что «культ спавна» возник среди фанатов Roblox — онлайн-платформы для создания персонажей и ролевых игр. Недавно на базе Roblox была запущена игра Forsaken (с англ. «забытый»), где игроки делятся на две группы: убийцы и «выживальщики». Суть игры заключается в том, что первые преследуют вторых с определенной целью.

Каждый персонаж в Forsaken имеет свою историю, или лор. Одним из популярных персонажей является Two Time (с англ. «Два Раза»). Согласно внутренней легенде, описанной на Fandom, Two Time был адептом «культа спавна» — околорелигиозного сообщества, верившего в реинкарнацию и перерождение.
Фото: iStock/ojos de hojalata

Кто такой бог Спавна, которому поклоняются подростки

Термин «спавн» в геймерском контексте обозначает место появления игрока в начале игры и также переводится как «зарождение» или «перерождение». По легенде игры, участники вымышленного культа верили, что смогут получить способность к перерождению, если принесут жертву богу Спавна. Персонаж Two Time совершил ритуальное убийство своего друга Лазура в качестве жертвоприношения. С тех пор, согласно правилам Forsaken, Two Time стал «выживальщиком», который может переродиться, если его поймает убийца. Лазур же стал одним из убийц, за которых могут играть пользователи Forsaken.

Эта сюжетная линия вполне типична для игрового сообщества, однако в этот раз она неожиданно стала основой для жестоких игр и вовлечения подростков в опасные действия.

Жертвоприношения, тату, жестокие видео: почему тренд опасен для детей

Опасность «культа спавна» заключается в том, что подростки начали романтизировать жертвоприношение, совершенное Two Time, и копировать атрибутику «культа спавна». Например, восьмилучевые символы, которые молодые люди рисуют на себе (в основном на тыльной стороне ладони), можно увидеть на толстовке персонажа Two Time в игре Forsaken.

Однако потом от довольно безобидного фандома «культа спавна» откололись подростки, которые стали заявлять о том, что собираются повторить путь Two Time. В Telegram появились небольшие закрытые группы на 400–700 участников с заданиями для тех, кто хочет доказать приверженность «культу спавна».

В группах анонимные администраторы дают участникам «игры» задания, за выполнение которых присваиваются неформальные звания: от «биомусора» до участника, который прошел через «исправление» и встал на «путь к очищению». Задания даются жуткие — например, вырезать на коже псевдонимы кураторов с помощью канцелярского ножа.

Фото: iStock/Hit Stop Media

Пропаганда самоповреждения — не новая история

В 2023 году член Европейского парламента от Дании Кристель Шальдемосе выразила обвинения в адрес социальной сети TikTok, утверждая, что платформа способствует распространению контента, пропагандирующего самоповреждение среди молодежи. В своем обращении к Еврокомиссии она интересуется, насколько такая практика соответствует Закону о цифровых услугах ЕС.

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Три сестры заперлись в комнате и умерли от голода: Детали загадочной смерти сектанток в Петербурге
«Датский совет по цифровой ответственности провел анализ TikTok и контента на этой платформе. Результаты расследования показали, что существует контент, ориентированный на молодежную аудиторию, который демонстрирует и поощряет самоповреждение и подобные действия. Согласно Закону о цифровых услугах [ЕС], платформы обязаны принимать меры для сокращения такого контента, который может считаться незаконным», — указала Шальдемосе в своем обращении к ЕК.

В связи с этим она задала вопросы о том, как ЕК оценивает соответствие данной практики европейскому законодательству.


Что делать, если ребенок попал под влияние «культа спавна»

Если ребенок оказался вовлечен в «культ», родителям рекомендуют начать открытый и доверительный диалог с ним. Обязательно стоит показать ребенка психологу, особенно если наблюдаются случаи самоповреждения. Важно не изолировать его, а предложить альтернативные способы самовыражения и общения.

Квалифицированный психолог сможет оценить, насколько сильно «культ» влияет на ребенка, и разработает подходящую программу помощи, учитывая его поведение.

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Озвучен основной признак того, что человек попал в секту
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