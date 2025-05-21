С микрокредитных организаций Петербурга взыскали деньги за несуществующий кредит

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С микрокредитных организаций Санкт-Петербурга взыскали в пользу москвича почти 35 тысяч рублей за несуществующий кредит. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ Федеральной службы судебных приставов РФ по городу.
По данным издания, 25-летний москвич получил сообщение о том, что он должен выплатить задолженности по договорам займа. Однако мужчина никогда не обращался в МКК. Тогда он сделал запрос в Бюро кредитных историй и узнал, что на его имя оформлено три кредита на сумму порядка 60 тысяч рублей. При этом в договорах значился номер его матери. Житель Москвы принял решение обратиться в полицию.
Отмечается, что суд признал договоры недействительными и взыскал с МКК почти 35 тысяч рублей в пользу потерпевшего.
Тем временем стало известно, что на Украине действует порядка 200 мошеннических колл-центров, пишут argumenti.ru.
По словам замначальника отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным в сфере компьютерной информации МВД РФ Дениса Костина, там работают бывшие силовики.
Он призвал не говорить с сомнительными собеседниками по телефону и сразу класть трубку. Костин напомнил, что различные коды просят только мошенники, а ФСБ приезжает без предупреждения.
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«Суд посчитал, что действиями компаний были нарушены личные неимущественные права и нематериальные блага, в частности право на доброе имя, использование персональных данных», — говорится в статье.
Отмечается, что суд признал договоры недействительными и взыскал с МКК почти 35 тысяч рублей в пользу потерпевшего.
Тем временем стало известно, что на Украине действует порядка 200 мошеннических колл-центров, пишут argumenti.ru.
По словам замначальника отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным в сфере компьютерной информации МВД РФ Дениса Костина, там работают бывшие силовики.
«В этих кол-центрах все четко распределено: каждый знает свою роль, а за нарушение схем предусмотрены штрафы. Если раньше, когда мошенник звонил, можно было посмеяться, задать ему вопрос: «Чей Крым?», а он отвечал матом и клал трубку, то сейчас это им делать запрещено», — пояснил Костин.
Он призвал не говорить с сомнительными собеседниками по телефону и сразу класть трубку. Костин напомнил, что различные коды просят только мошенники, а ФСБ приезжает без предупреждения.
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Элина Позднякова