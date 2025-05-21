С микрокредитных организаций Петербурга взыскали деньги за несуществующий кредит

В мае в социальной сети TikTok возник новый тренд, получивший название «культ спавна». Он стартовал с шуток о Roblox, но вскоре трансформировался в истории, связанные с самоповреждением, жертвоприношениями и просмотром жестокого контента. При этом главными участниками виртуальной секты являются подростки. Подробнее о пугающих видео и о том, как защитить ребенка, расскажет «Радио 1».