Юрист назвал явный признак мошеннической схемы

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Обезопасить себя от обманов при финансовых инвестициях можно при соблюдении осмотрительности. Об этом рассказал управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры», юрист Дмитрий Кваша.
«Надо понимать — на рынке встречаются прямо открытые мошенники с черными проектами, которые нацелены на то, чтобы изъять у человека деньги и ничего ему потом не предоставить — не отвечать и просто скрыться. Также есть те, кто работают в серую», — пояснил Кваша в разговоре с Общественной Службой Новостей.
По его словам, такие люди прописывают в договоре условия в свою пользу, чтобы потом «кинуть» клиента. В этом случае многие понимают, что сами виноваты, так как плохо прочитали документы.
Кваша предупредил, что обещание большой доходности от инвестиций является прямым признаком очередной мошеннической схемы. Таким способом злоумышленники пользуются человеческой жадностью.
В свою очередь руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала «Известиям», что преступники начали чаще вовлекать молодых людей в свои схемы. Обычно на такие уловки попадаются россияне от 14 лет до 21 года.
«Появилась схема вовлечения, которая будет иметь не только экономические последствия, но и ответственность за это понесут — это люди, которые устанавливают у себя сим-боксы, для того, чтобы проводить звонки. Все мы понимаем, что мошенничество начинается с потоковых звонков и подмены номеров», — отметила Лазарева.
Она подчеркнула, что люди, устанавливающие подобное оборудование, становятся соучастниками преступлений. При этом большинство из них думают, что расширяют мобильную связь в своем регионе.
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Элина Позднякова