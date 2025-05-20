Мошенники развели известного философа Кантора, представившись сотрудниками ВШЭ

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Мошенники развели известного философа и писателя Владимира Кантора, представившись сотрудниками Высшей школы экономики. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В середине апреля профессору философского факультета ВШЭ начали звонить с четырёх разных телефонов, сначала представляясь сотрудниками вуза, а затем – ФСБ. Кантора в результате убедили положить все сбережения на безопасный счёт.
15 апреля к философу приехал курьер, которому он передал 1 641 000 рублей.
В итоге, Кантор осознал ошибку и написал заявление в полицию. 19 апреля было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а вскоре следователи вышли на курьера, забравшего средства. Им оказался 19-летний уроженец Краснодарского края. Однако задерживать его не пришлось, поскольку незадолго до этого он попал в СИЗО за аналогичное преступление.
Напомним, что Владимир Кантор является одним из самых известных российских философов. В начале 2000-х французский журнал Le Nouvel Observateur добавил его имя в список двадцати пяти крупнейших мыслителей современности.
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15 апреля к философу приехал курьер, которому он передал 1 641 000 рублей.
В итоге, Кантор осознал ошибку и написал заявление в полицию. 19 апреля было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а вскоре следователи вышли на курьера, забравшего средства. Им оказался 19-летний уроженец Краснодарского края. Однако задерживать его не пришлось, поскольку незадолго до этого он попал в СИЗО за аналогичное преступление.
Напомним, что Владимир Кантор является одним из самых известных российских философов. В начале 2000-х французский журнал Le Nouvel Observateur добавил его имя в список двадцати пяти крупнейших мыслителей современности.
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Анастасия Чинкова