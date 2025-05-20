В Шаховской задержали курьера мошенников, обманувших женщину на 3,3 млн рублей

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Полицейские задержали в Шаховской пособника телефонных мошенников. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть поступило заявление от 47-летней местной жительницы о том, что она стала жертвой мошенников. Сумму ущерба женщина оценила более чем в 3,3 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Суд заключил фигуранта под стражу, заключила Петрова.
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«Потерпевшей позвонил неизвестный и представился сотрудником компании сотовой связи. Он сообщил, что необходимо продлить договор. По указаниям звонившего женщина передала ему коды из смс-сообщений. Далее с ней связывались другие участники преступной схемы, которые представлялись сотрудниками портала госуслуг, правоохранительных органов и Минфина. Под их руководством женщина перевела на банковские карты собственные деньги и денежные средства, взятые в кредит», – отметила Петрова.Через некоторое время сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого – 36-летнего жителя Санкт-Петербурга. Мужчина рассказал, что ему предложили подработку. Он должен был оформлять на своё имя банковские карты для обналичивания денег, полученных мошенническим путём.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Суд заключил фигуранта под стражу, заключила Петрова.
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Лора Луганская