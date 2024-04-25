С начала апреля в Московской области из окон выпали шесть детей

Фото: пресс-служба Ксении Мишоновой
В Подмосковье с началом сезона открытых окон отмечен всплеск случаев падения детей с высоты. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова. По её словам, только в апреле в регионе из окон выпали шесть детей.
«Два случая отмечено в Люберцах, по одному – в Кашире, Орехово-Зуеве, Щёлкове и Егорьевске. К счастью, все живы. Примечательно, что из шести пострадавших одной девочке уже 10 лет. И такие случаи попадаются в статистике всё чаще. Это только кажется, что наши дети уже повзрослели… На самом деле им постоянно нужно напоминать о безопасности», – написала Мишонова в своём телеграм-канале.Она добавила, что провела в Дубне родительское собрание по профилактике травматизма и безопасности детства. Подмосковный детский омбудсмен поблагодарила организаторов за радушный приём и внимание.
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Лора Луганская