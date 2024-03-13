С начала года 300 подмосковных многодетных семей получили земельные участки

В Год семьи в РЖД запустили акцию «Путешествуй с детьми», в рамках которой будет действовать скидка 15% на проезд в купейных вагонах поездов дальнего следования для россиян, которые едут с детьми до 18 лет, сообщил глава РЖД Олег Белозёров на пленарном заседании Госдумы.