С начала года 300 подмосковных многодетных семей получили земельные участки

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Более 300 многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
Самое большое количество льготных земель было выделено в Подольске, Ленинском, Домодедово, Истре и Солнечногорске.
Стоит отметить, что в общей сложности за два месяца земельные участки смогли получить 308 многодетных семей Московской области.
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«В Подмосковье почти за тринадцать лет землю получили 36162 многодетные семьи. Округами-лидерами, которые за все время действия областного закона обеспечили землей практически 100% многодетных семей, стали Лотошино, Протвино и Ступино. Органы местного самоуправления ежегодно формируют пул участков для предоставления многодетным семьям, каждый год обеспечиваются землей более 2 тысяч семей, и в этом году стоит аналогичная задача», — поделилась министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
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Мира Полтева