С начала года более 20 тысяч подростков устроились на работу в Московской области

Фото: Министерство социального развития Московской области
Несмотря на что, что лето закончилось, подростки из Подмосковья не перестали устраиваться на работу, сообщает Министерство социального развития Московской области.
Рабочее время для несовершеннолетних отличается от рабочего времени взрослых: до 16 лет — не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю.«Основной сезон для трудоустройства подростков — это лето. В этом году у нас в регионе было трудоустроено свыше 21 тысячи подростков. Ребята выбирают совершенно разные профессии: вожатые, программисты, специалисты по работе с молодежью, делопроизводители, библиотекари», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
Подростки, совмещающие учёбу с работой, имеют другие нормы рабочего времени: до 16 лет — не более 12 часов в неделю, от 16 до 18 лет — не более 17,5 часов в неделю.
Работодатели не имеют права привлекать подростков к сверхурочной работе, ночным сменам, выходным и праздничным дням, а также командировкам.
С каждым молодым человеком заключается трудовой договор и делается запись в трудовой книжке.
Для того чтобы устроиться на работу через Центр занятости населения, подростку достаточно подать заявление на портале «Работа в России», где сейчас представлено более тысячи вакансий для несовершеннолетних.
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