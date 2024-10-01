Стали известны самые дефицитные профессии в России

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Самыми дефицитными профессиями в России стали врачи, токари, дворники, шлифовщики, фрезеровщики, повара, продавцы-консультанты. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Headhunter.
Сообщается, что согласно данным Росстата, безработица в Российской Федерации в июле сохранилась на рекордно низком уровне в 2,4 процента.
По данным Headhunter, индекс активных резюме на одну вакансию для должности дворника составляет 0,9. Медианная зарплата в этой профессии равна 31,1 тысячи рублей, а прирост зарплаты по сравнению с 2023 годом составил 24 процента. Для токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков индекс активных резюме на одну вакансию равен 1. Медианная зарплата в этих профессиях достигает 140,8 тысяч рублей, а прирост зарплаты по сравнению с 2023 годом составил 32 процента.
Согласно данным сервиса, уровень дефицита кадров среди врачей, поваров, пекарей и кондитеров, а также продавцов-консультантов одинаковый — индекс активных резюме на одну вакансию составляет 1,2. Медианная зарплата врача составляет 85,2 тысячи рублей с приростом в 21 процент. У поваров медианная зарплата выросла на 16 процентов и достигла 55,6 тысячи рублей, а у продавцов-консультантов она увеличилась на 23 процентов, составив 48,3 тысячи рублей.
В списке профессий с наибольшим дефицитом также находятся администраторы магазина с медианной зарплатой 53 тысячи рублей, автослесари и автомеханики с зарплатой 99,8 тысяч рублей, фармацевты-провизоры с 60,2 тысячи рублей, слесари и сантехники с 71,1 тысячи рублей, агенты по недвижимости с зарплатой 146,9 тысячи рублей и мерчандайзеры с 43,5 тысячи рублей.
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По данным Headhunter, индекс активных резюме на одну вакансию для должности дворника составляет 0,9. Медианная зарплата в этой профессии равна 31,1 тысячи рублей, а прирост зарплаты по сравнению с 2023 годом составил 24 процента. Для токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков индекс активных резюме на одну вакансию равен 1. Медианная зарплата в этих профессиях достигает 140,8 тысяч рублей, а прирост зарплаты по сравнению с 2023 годом составил 32 процента.
Согласно данным сервиса, уровень дефицита кадров среди врачей, поваров, пекарей и кондитеров, а также продавцов-консультантов одинаковый — индекс активных резюме на одну вакансию составляет 1,2. Медианная зарплата врача составляет 85,2 тысячи рублей с приростом в 21 процент. У поваров медианная зарплата выросла на 16 процентов и достигла 55,6 тысячи рублей, а у продавцов-консультантов она увеличилась на 23 процентов, составив 48,3 тысячи рублей.
В списке профессий с наибольшим дефицитом также находятся администраторы магазина с медианной зарплатой 53 тысячи рублей, автослесари и автомеханики с зарплатой 99,8 тысяч рублей, фармацевты-провизоры с 60,2 тысячи рублей, слесари и сантехники с 71,1 тысячи рублей, агенты по недвижимости с зарплатой 146,9 тысячи рублей и мерчандайзеры с 43,5 тысячи рублей.
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Дарья Осипова