С начала года СФР перечислил медработникам Татарстана более 1 млн рублей

05 мая 2026, 19:57

С начала года Отделение СФР по РТ перечислило медработникам Татарстана более одного миллиона 15 тысяч рублей. Помимо этого, внебюджетная организация ежемесячно поддерживает более 29 тысяч специалистов.





Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ведомства, СФР провёл 58 987 выплат согласно сведениям на конец марта.



Пособия особенно важны для врачей и медсестёр амбулаторного звена и экстренной службы — они получают от 4,5 тыс. до 50 тыс. рублей в зависимости от должности. Руководство медучреждений ежемесячно обновляет электронный реестр с персональными данными работников.

«C начала 2026 года нашим ведомством было направлено медикам региона более 496 тыс. рублей. Специальные выплаты служат инструментом поддержки нелёгкого труда медицинских работников, способствуют закреплению молодых кадров в профессии», — заявил руководитель Отделения СФР по РТ Эдуард Вафин.