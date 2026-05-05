В проекте «Цифровой ликбез» школьникам расскажут о защите от мошенников
АНО «Цифровая экономика» и «Ростелеком» запускают новый цикл уроков по цифровой грамотности. Инициативу поддерживают Минпросвещения и Минцифры России.
На занятиях школьники познакомятся с темой телефонного мошенничества, узнают, как реагировать на тревожные звонки и противостоять манипуляциям.
«Новый сезон «Цифрового ликбеза» посвящён одной из самых болезненных тем — телефонному мошенничеству. Количество мошеннических схем с использованием смартфонов растёт каждый день, жестокость и профессионализм, с которыми действуют мошенники, поражают. Именно поэтому так важно с раннего возраста прививать навыки безопасного поведения в сети, критическое мышление, умение распознавать мошенников с первых слов в телефонном разговоре», — рассказала директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.Уроки стартовали 4 мая 2026 года и продлятся до 31 мая 2026 года. Герои занятий — сомик Ростик и сёмга Соня. Вместе с ними дети разберутся, как распознать мошенника в звонке от родственника, на что обращать внимание в разговоре и какие средства защиты установить на смартфон.
Материалы одобрил Институт изучения детства, семьи и воспитания. Для педагогов подготовили комплект методичек на сайте. Проект поддержит федеральную программу «Кадры для цифровой трансформации» в рамках нацпроекта «Экономика данных».