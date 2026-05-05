В проекте «Цифровой ликбез» школьникам расскажут о защите от мошенников

05 мая 2026, 17:34

Фото: digital-likbez.datalesson.ru

АНО «Цифровая экономика» и «Ростелеком» запускают новый цикл уроков по цифровой грамотности. Инициативу поддерживают Минпросвещения и Минцифры России.





На занятиях школьники познакомятся с темой телефонного мошенничества, узнают, как реагировать на тревожные звонки и противостоять манипуляциям.

«Новый сезон «Цифрового ликбеза» посвящён одной из самых болезненных тем — телефонному мошенничеству. Количество мошеннических схем с использованием смартфонов растёт каждый день, жестокость и профессионализм, с которыми действуют мошенники, поражают. Именно поэтому так важно с раннего возраста прививать навыки безопасного поведения в сети, критическое мышление, умение распознавать мошенников с первых слов в телефонном разговоре», — рассказала директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.