«Псевдокрестовый поход»: Милонов призвал не ограничивать компьютерные игры в РФ
Депутат Милонов вступился за компьютерные игры и назвал их новым искусством
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил в защиту компьютерных игр и призвал законодателей не ограничивать их работу в России. Его слова приводит Telegram-канал «Mash на Мойке».
Милонов заявил, что наблюдает за «псевдокрестовым походом» против игр с удивлением. Он назвал компьютерную отрасль новым видом искусства и культурным прорывом.
«Хочется попросить уважаемых коллег сосредоточиться на действительно отвратительном контенте, который есть в виде пропаганды наркотических веществ, в виде пропаганды деструктивных культов. Оставьте, пожалуйста, компьютерные игры в покое», — высказался депутат.Парламентарий отметил, что российские киберспортсмены занимают призовые места на чемпионатах мира. Он поблагодарил их и разработчиков за стойкость перед давлением. Милонов признался, что ему лично игры нравятся, но предупредил: чрезмерное увлечение вредит.
«Много играть в компьютерные игры — станешь дураком», — добавил он.Ранее россиян предупредили о штрафах за пение под гитару.