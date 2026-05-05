«Псевдокрестовый поход»: Милонов призвал не ограничивать компьютерные игры в РФ

05 мая 2026, 18:05

Депутат Милонов вступился за компьютерные игры и назвал их новым искусством

Фото: Istock/gorodenkoff

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил в защиту компьютерных игр и призвал законодателей не ограничивать их работу в России. Его слова приводит Telegram-канал «Mash на Мойке».





Милонов заявил, что наблюдает за «псевдокрестовым походом» против игр с удивлением. Он назвал компьютерную отрасль новым видом искусства и культурным прорывом.

«Хочется попросить уважаемых коллег сосредоточиться на действительно отвратительном контенте, который есть в виде пропаганды наркотических веществ, в виде пропаганды деструктивных культов. Оставьте, пожалуйста, компьютерные игры в покое», — высказался депутат.

«Много играть в компьютерные игры — станешь дураком», — добавил он.