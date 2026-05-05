В Госдуме напомнили о необходимости регистрации теплиц на даче
Если теплица установлена на капитальном фундаменте и не может быть перемещена без повреждений, она приобретает статус объекта недвижимости. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.
Обычные теплицы из поликарбоната, которые можно легко разобрать и перенести, не требуют регистрации и получения разрешений. Однако если теплица установлена на капитальном фундаменте и её перемещение невозможно без разрушения, она считается объектом недвижимости. В этом случае необходимо уведомить местную администрацию о начале строительства и, после завершения, о вводе объекта в эксплуатацию, а затем зарегистрировать право собственности в Росреестре. Ключевым критерием, определяющим необходимость оформления документов, является капитальность постройки.
Чаплин отметил, что теплицы на металлических дугах, которые легко разбираются, регистрировать не требуется. Если теплица изготовлена из поликарбоната и установлена на металлических дугах, стоит на земле, легко разбирается на зимний период и не имеет заглубленного бетонного основания, а также к ней не подведены стационарные коммуникации, то никаких уведомлений и регистрационных действий не требуется. Такие теплицы считаются временными сооружениями, и закон не обязывает их регистрировать. Однако если теплица имеет основательный фундамент, к ней подключены отопление, водопровод или стационарное электричество, она становится объектом недвижимости и её лучше легализовать, пояснил Чаплин.
Депутат также напомнил, что теплицы следует устанавливать на расстоянии не менее метра от границы соседнего участка. Согласно нормативам, теплицу необходимо размещать не ближе одного метра от границы соседнего участка. В противном случае сосед может через суд требовать переноса или демонтажа теплицы, и такие случаи уже зафиксированы. Поэтому рекомендуется соблюдать нормативные расстояния и по возможности выбирать конструкции, которые не требуют фундамента, чтобы избежать проблем с регистрацией, заключил Чаплин.
