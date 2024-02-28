В округе Лотошино сделают энергосберегающими более 1,2 тыс уличных фонарей.

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
«Объявлен открытый конкурс на выполнение работ по замене неэнергоэффективных светильников наружного освещения в округе Лотошино. Информация о торгах размещена В Единой информационной системе в сфере закупок», — отмечается в сообщении.
Начальная цена лота за весь объём электромонтажных услуг составляет 13 миллионов 540 тысяч 399 рублей 42 копейки. В ведомстве напомнили, что это максимальная цена контракта, по окончании торгов заказчик выберет самое выгодное предложение.
Заявки на участие в торгах принимаются до 13 марта.
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