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В округе Лотошино сделают энергосберегающими более 1,2 тыс уличных фонарей

28 февраля 2024, 13:57
Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Более 1200 устаревших уличных светильников планируют заменить на светодиодные в 36 населённых пунктах городского округа Лотошино, подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

«Объявлен открытый конкурс на выполнение работ по замене неэнергоэффективных светильников наружного освещения в округе Лотошино. Информация о торгах размещена В Единой информационной системе в сфере закупок», — отмечается в сообщении.

Начальная цена лота за весь объём электромонтажных услуг составляет 13 миллионов 540 тысяч 399 рублей 42 копейки. В ведомстве напомнили, что это максимальная цена контракта, по окончании торгов заказчик выберет самое выгодное предложение.


Заявки на участие в торгах принимаются до 13 марта.

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#лотошино
#освещение
#благоустройство
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#торги
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Стало известно, в каких регионах РФ ожидается аномальная погода
Синоптик Шувалов спрогнозировал аномалии в Архангельской и Мурманской областях
28 февраля 2024, 14:25

Фото: istockphoto.com/Anastasia Deriy

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил о грядущих аномальных условиях в Архангельской и Мурманской областях.
Изменчивая погода будет наблюдаться и в Ненецком автономном округе, считает эксперт.

«Вот здесь время от времени остатки атлантических циклонов, которые бушуют в Норвежском море, будут проникать дальше на восток, здесь и снег может быть, и температура выше гораздо положенной», — пояснил в беседе с RT Шувалов.

А заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков прогнозировал тёплую погоду в конце февраля в Москве.

Ранее «Тhe guardian» сообщала, что компанию Shell намерены обязать очистить загрязнение до ухода из дельты Нигера.

«В соответствии с нигерийским законодательством, Shell должна ликвидировать разливы нефти независимо от причины. Ей это не удалось», — приводят argumenti.ru доклад Центра исследований транснациональных корпораций (Somo).

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#эксперт
#погода
#снег
#температура
#загрязнение
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Синоптик Шувалов: март начнётся с плюсовой температуры
Синоптик Шувалов рассказал о плюсовой температуре в начале марта
28 февраля 2024, 14:20

Фото: IStock/Liudmila Kiermeier

До конца последнего месяца зимы остались считанные часы. Однако весна уже не просто стоит на пороге, а заходит в каждый дом. Об этом говорят столбики термометров, которые в Москве и Подмосковье уже поднялись до плюсовых отметок. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в эфире «Радио 1» рассказал, что такая погода сохранится и в первых числах марта.
По словам специалиста, предвесеннее состояние погоды продолжится на этой неделе. Небольшие изменения ждут жителей столичного региона в конце недели, однако, они не принесут больших проблем.
«Синоптическая ситуация стабильная, антициклон как стоял, так и стоит над европейской территорией России, фронтальные разделы Запада подойдут, но они будут крайне незначительные. Поэтому изменения в погоде будут в пятницу и субботу, но это будут очень незначительные. Скажутся только на увеличении облачности», — отметил синоптик.
Шувалов подчеркнул, что температура воздуха ночью на этой неделе будет опускаться до 0…-5 градусов, днём – подниматься до 1… 3 градусов.

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#изменения
#температура
#москва
#подмосковье
#погода
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«Автоваз» начал серийное производство Lada Vesta с автоматической коробкой передач
28 февраля 2024, 14:18

Фото: istockphoto / Fahroni

«Автоваз» объявил о начале серийного производства модели Lada Vesta, оснащенной автоматической трансмиссией. Об этом говорится в сообщении компании.
Уточняется, что первая партия машин с автоматикой уже выпущена. Новый мотор уже прошел полноценный цикл проверок и испытаний. При этом, для внедрения автоматической трансмиссии были модернизированы топливная и тормозная системы автомобиля, отметили в компании.

Автопроизводитель собирается устанавливать автоматическую трансмиссию на все модели автомобилей Vesta, а именно на седан, седан Cross, SW и SW Cross.

Премьерный показ нового мотора автомобиля состоялась в конце прошлого года. Одно из основных достижений инженеров автопроизводителя, это обрнаружение и устранение причины повышенного расхода масла. Такая проблема была особенна заметна у ВАЗ-21179.
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В Мытищах несколько домов остались без воды из-за прорыва трубы.

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#автомобили
#производство
#россия
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В Мытищах несколько домов остались без воды из-за прорыва трубы
28 февраля 2024, 14:15

Фото: Роман Яковлев

Авария на сети водоснабжения произошла в Мытищах сегодня, 28 февраля, около 11 часов утра: из-за прорыва трубы без воды остались несколько домов в микрорайоне Дружба. Ликвидировать последствия аварии должны в течение нескольких часов, передаёт корреспондент Роман Яковлев.
«Воды нет в домах №№22 и 27 по Октябрьской улице, на 3-й Парковой от интерната до Октябрьской, на -й Парковой улице от пересечения с улицей Разина до Октябрьской, от 1-й Парковой до 4-й Парковой, в доме №12 по 4-й Парковой и в доме №17 по 3-й Парковой», — говорится в сообщении.
Питьевую воду к этим домам доставляют автомобили-водовозы.

«У нас пропала только холодная вода, авария произошла между 11 и 12 часами. Из водовоза вода хорошая, можно пить, набираю», — рассказал местный житель Анатолий.

По оценке специалистов, восстановить нормальное водоснабжение можно будет до 17:00.

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#мытищи
#жкх
#авария
#водоснабжение
#вода
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Милонов призвал запретить продажу в Сети знаков отличия силовых ведомств
28 февраля 2024, 14:07

Фото: istockphoto.com/Dzurag

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой о запрете продажи в интернете предметов, связанных с деятельностью современных силовых служб, если они не представляют коллекционного или исторического интереса.
Он пояснил, что свободная продажа и доступность формы и знаков отличия силовых ведомств стран таит в себе опасность для общества.

«Прошу рассмотреть вопрос о запрете продажи любых предметов, связанных с современными силовыми службами, через интернет. Реализация и приобретение подобных товаров должны быть организованы исключительно в специализированных магазинах со строгим учётом», — приводит RT текст обращения Милонова на имя министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

А зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный высказал мнение о том, что сейчас нет необходимости включать в полис ОМС программу послеродовой реабилитации.

«Сегодня существует достаточно вариантов оказания этой помощи в рамках ОМС. Надо разобраться, что включает это комплексная реабилитация в частных клиниках. Я думаю, что если не всё, то большую часть можно пройти в рамках существующей программы государственных гарантий, не неся для этого какие-то дополнительные средства», – приводит АГН «Москва» слова Куринного.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предлагал запретить голосовать на выборах в состоянии опьянения.

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#продажа
#омс
#полис
#опасность
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В России пройдут бесплатные концерты популярных артистов
В рамках Всемирного фестиваля молодежи пройдет лекторий VK Day
28 февраля 2024, 13:56

Фото: istockphoto / Cesare Ferrari

Жителей России приглашают на Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ-2024), где запланированы лекции VK Day.
На мероприятии будут выступать знаменитые артисты, спортсмены и комики. Об этом стало известно «Ленте.ру».

Уточнятся, что среди популярных артистов вфступать будут HammAli & Navai, Валя Карнавал, стендап-комик Нурлан Сабуров, а также олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Помимо этих выступлений, со свою программу представят музыкальные группы IOWA и Cream Soda и диджейский дуэт Filatov & Karas.

Фестиваль состоится с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». Лекторий VK Day, организованный в рамках марафона «Знание», пройдет 4 марта.

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#спортсмены
#молодёжь
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Гордеева* заявила о приостановке своего YouTube-канала «Скажи Гордеевой»
28 февраля 2024, 13:56

Фото: iStock/The_Believer_art

Российская журналистка Катерина Гордеева* заявила, что приостановит деятельность своего YouTube-канала «Скажи Гордеевой», об этом интервьюер написала в своём Telegram-канале.
«В связи с принятием закона о запрете рекламы у иноагентов, мы больше не сможем работать как прежде. Еще до принятия этого закона анонимные «доброжелатели» активно запугивали наших рекламодателей. Огромное спасибо тем, кто проявлял характер и продолжал с нами работать. В общем, мы приостанавливаем работу», — прокомментировала сложившуюся ситуацию Гордеева*.

По её словам, в последнее время команда проекта существовала на средства, получаемые от рекламных интеграций. Теперь же, продолжать деятельность канала не представляется возможным.

Гордеева* подчеркнула, что у неё ещё остались ролики, которые были сняты, но не загружены на YouTube. Их она пообещала публиковать по мере возможности.

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*Признана иностранным агентом на территории Российской Федерации
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#иностранный агент
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Эксперт по этикету раскрыла, какие подарки на 8 Марта будут уместны
Эксперт по этикету Баранова объяснила, уместны ли дорогие подарки на 8 Марта
28 февраля 2024, 13:43

Фото: IStock/Julia_Sudnitskaya

В 2024 году траты россиян на подарки к 8 Марта увеличатся на 15-20% в сравнении с прошлым годом, считают эксперты. К празднику в основном девушки ждут цветы, ювелирные украшениях, парфюм или косметику. Эксперт по практическому этикету и деловым коммуникациям Татьяна Баранова объяснила, уместно ли просить у партнёра на 8 Марта дорогие подарки, что подарить девушкам на работе и как реагировать на отсутствие презента.

Дорогие подарки для девушки на 8 Марта

По словам специалиста, в вопросе выбора подарка к Международному женскому дню важно ориентироваться на сложившиеся отношения в паре и финансовое положение мужчины.
«Если девушка всегда “заказывает” дорогие подарки своему партнёру, а он их с радостью ей преподносит, значит, всё хорошо, – это нормальная модель поведения. К тому же важно адекватно оценивать возможности мужчины: он в состоянии приобрести то, о чём его просит дама, или это за пределами его финансовых возможностей?», — отметила Татьяна Баранова.
Эксперт также подчеркнула, что мужчина может не понять намёки или неверно истолковать поведение спутницы.
«Если обе стороны хорошо реагируют на подобные нескромные запросы, значит, это приемлемо для конкретной пары. Если есть опасения, что неверно поймут или истолкуют такое поведение, пожалуй, лучше повести себя чуть более скромно в подобной ситуации», — добавила специалист.

Подарки на 8 Марта коллегам

Приятным подарком для дам на работе может стать букет цветов, уверена эксперт по этикету. По её словам, это может быть как самостоятельный презент, так и дополнение к основному подарку.
«Цветы могут сопровождать основной презент, а могут быть самостоятельным подарком, – особенно, если речь идет о комнатных растениях, флористических композициях и полноценных долговечных формах, типа флорариума», — считает собеседница.
Фото: IStock/niolox
Неплохо воспринимаются в качестве подарков на 8 Марта шейные платки, сертификаты в магазин косметики, чайная пара или керамические изделия, настольная аромалампа и тому подобное. При этом важно помнить, что коллегам не принято дарить косметику, парфюмерию, одежду и другие личные вещи, подчеркнула эксперт.
«Логика проста: можно не угадать со вкусом, потребностями конкретной женщины или размером. К тому же ещё и велик риск поставить коллегу в неловкое положение: каково ей будет, если со своим размером одежды S, она вдруг получит на 8 Марта футболку L или XL размера; или антивозрастной крем; или совершенно нелюбимый парфюм. К тому же всегда есть универсальные варианты подарков, которые тоже могут выручить: подписка на сервис онлайн-библиотеки или на онлайн-кинотеатр, хороший набор нескольких сортов чая, цифровая фоторамка, билеты в театр с открытой датой, внешний жесткий диск, сертификат на курсы личностного роста или любое дополнительное обучение и так далее», — отметила Татьяна Баранова.

Ничего не подарили на 8 марта: что делать?

«Строго говоря, никто не может обязать другого человека что-либо дарить по праздникам. Это всегда жест доброй воли. К тому же есть люди, которые 8 Марта считают либо просто недостаточно важным поводом для подарка, либо откровенно этот праздник недолюбливают. Поэтому, если человек не подготовил презент, это не всегда связано с его невоспитанностью или личным плохим отношением. В конце концов, он мог просто забыть об этом дне. Да, такое тоже иногда случается. Поэтому имеет смысл быть толерантнее - допустить, что это не злой умысел», — объяснила собеседница.
Если отсутствие подарка сильно задевает, можно об этом аккуратно сказать, подчеркнув, что для вас это важно.
«Если речь идет не о паре, а о коллегах или друзьях, то здесь все немного сложнее: нужно либо заранее договориться, будет ли в этом году обмен подарками по данному поводу, либо ориентироваться на некую уже сложившуюся в этом коллективе традицию, либо готовиться к тому, что вручение подарка может получиться односторонним. Например, одна подруга другой презент вручила, а той ответить нечем. В таком случае будет корректнее не обижаться, а вспомнить, что решение сделать подарок было желанием дарящего, никто не обязывал», — заключила Татьяна Баранова.
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#праздник
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#женщины
#сертификат
#мужчины
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Двум детям-сиротам из Дубны вручили сертификаты на покупку жилья
28 февраля 2024, 13:42

Фото: iStock/BrianAJackson

Сертификаты на приобретение жилья вручил двум молодым жителям Дубны, оставшимся без попечения родителей, глава городского округа Максим Тихомиров. Об этом он написал в своём telegram-канале.
«Аделина и Артур пока учатся. Она — на медсестру, он — на сварщика. Оба планируют после учёбы остаться в Дубне и работать на благо наукограда. Квартиры, которые они приобретут по сертификату, станут для них отличным подспорьем», — отметил Тихомиров.
Он пояснил, что дети-сироты, имеющие право квартиру, теперь могут выбрать либо саму жилплощадь – тогда квартиру для них покупают сотрудники муниципальной администрации, либо сертификат, который даёт возможность самостоятельно подобрать наиболее подходящий для себя дом.

Всего квартиру по подмосковной госпрограмме «Жилище» получат в этом году шесть детей-сирот из Дубны.

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#дубна
#максим тихомиров
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#сертификат
#квартиры
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