С начала года в Московской области устранили около 1,5 тысяч дефектов

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Сотрудники Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области регулярно проверяют дворы, общественные места и оценивают их состояние. Они обращают внимание на чистоту, отсутствие мусора, дефекты малых архитектурных форм, своевременную уборку снега и льда, а также состояние игровых и спортивных площадок, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Все обнаруженные проблемы регистрируются и передаются коммунальным службам для быстрого исправления. После этого проводится повторный контроль.
С начала года было устранено около 1,5 тысяч дефектов, выявленных инспекторами. Наиболее распространённые нарушения включали мусор на контейнерных площадках и в урнах (5 777 единиц), вандализм с надписями на стенах, зданиях и заборах (1 015 единиц) и неубранный снег (387 единиц).
Жители Московской области могут обращаться напрямую в территориальные отделы Министерства по поводу обнаружения дефектов.
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Дайана Хусинова