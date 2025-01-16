В Подмосковья с начала года устранили более 5 тыс. дорожных ям

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 5 тысяч дефектов асфальтового покрытия устранили на региональных и муниципальных дорогах Московской области с начала января, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«На региональных дорогах специалисты Мосавтодора ликвидировали около 2,6 тыс. ям, наибольший объём работ был проведён в округах Коломна, Раменский и Дмитровский. На муниципальных дорогах было заделано свыше 2.5 тыс. ям, больше всего — в округах Балашиха, Раменский, Домодедово, Подольск, Мытищи и Ленинский», — уточнили в министерстве.Отмечается, что ямочный ремонт на дорогах Московской области проводится ежедневно круглый год. В зимой для исправления дорожного покрытия используется холодная смесь или литой асфальтобетон.
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Лев Каштанов