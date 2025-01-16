В Подмосковье за год отремонтировали 100 км федеральных трасс

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Масштабный ремонт федеральных трасс провели на территории Московской области в 2024 году, общая протяжённость обновлённых дорог составила 100 километров, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
«В частности, были капитально отремонтированы участки трасс А-108 «Московское большое кольцо» и М-7 «Волга»: там были обустроены дополнительные полосы движения и установлены барьерные ограждения. Кроме того, на нескольких участках таких федеральных трасс, как М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия», А-109 «Ильинское шоссе», М-7 «Волга» и ряде других был заменён верхний слой асфальта», — говорится в сообщении.В 2025 году в Московской области планируется отремонтировать ещё около 100 километров федеральных трасс. Всего на территории региона находится более 1,5 тыс. км таких дорог.
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