Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Подольске стартует масштабная программа по обновлению систем электроснабжения

В Подольске стартует масштабная программа по обновлению систем электроснабжения

14 марта 2024, 14:40
Фото: iStock/Aryut

Фото: iStock/Aryut

Строительство и ремонт нескольких десятков километров линий электропередачи, а также реконструкцию и создание ряда новых трансформаторных и распределительных подстанций проведут на территории городского округа Подольск в 2024-25 гг. Вопросы ЖКХ обсудил с представителями администрации округа и местными жителями губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе выездной администрации, которая состоялась в климовском спортивном центре «Юность», сообщает пресс-служба правительства региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех, кто работает в рамках выездной администрации. И, конечно, очень рад видеть наших жителей. Мы встречались здесь в сложное время, когда произошла авария на котельной. И я обещал, что до восстановления тепла, домов мы будем регулярно это делать. Хотелось бы поблагодарить вас за понимание», — сказал Воробьёв.
По программе повышения надёжности электроснабжения в ближайшие два года в Подольске отремонтируют восемь трансформаторных подстанций и 7,9 км ЛЭП. Кроме того, по инвестиционной программе компании «Мособлэнерго» будет построено свыше 56 километров линий электропередачи и отремонтировано ещё около 30 километров. Компания также планирует построить десять трансформаторных подстанций и обновить оборудование на девяти уже имеющихся.

Читайте также:

Воробьёв: На модернизацию теплоснабжения округа Подольск направят около 3,5 млрд рублей

В Подольске обновят около 150 подвальных помещений

Строительство домов для переселенцев из аварийного жилья в Климовске начнётся летом
#подольск
#андрей воробьёв
#электричество
#лэп
#мособлэнерго
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Автоэксперт Канаев назвал полезной инициативу о лекциях об управлении СИМ
14 марта 2024, 15:13

Фото: istockphoto.com/Drazen Zigic

Автоэксперт Сергей Канаев высказал мнение о том, что лекции в учебных заведениях об основах использования электросамокатов могли бы снизить число аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ).
«Это очень полезная инициатива. Это будет способствовать тому, что у нас аварий с электросамокатами, я надеюсь, будет гораздо меньше. То есть они не уменьшатся до нуля, но такая конкретная задача и не ставится. Такая инициатива вредить ничему не будет и будет только на благо», — пояснил в беседе с RT Канаев.

Ранее депутат Госдумы, член Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев объяснил, почему специальные ограждения на дорогах не используются повсеместно на всех дорогах. По его словам, ГИБДД, владельцы дорог и региональные власти, опираясь на ряд объективных факторов, принимают решение об установке тех или иных дорожных конструкций.

«Нормативные предписания касаются характеристик каждой конкретной дороги. Но, например, после аварий на трассе М-12 ГИБДД вынесла предложения по установке краевых ограждений, и «Автодор» приступил к их монтажу. Порой можно услышать мнение, что, наоборот, лучше без них. Но это очень спорно: отбойник в большинстве случаев спасает жизни», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Толмачев.

До этого председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с предложением организовать лекции о безопасном управлении электросамокатами для молодёжи на базе учебных заведений.

Читайте также:

Глава АИДТ Ветров предложил создать лекции об управлении электросамокатами

Участок Южно-Лыткаринской дороги около Лыткарина откроют к концу 2024 года

Богородский округ объявил подряд на ремонт трёх участков дорог
#гибдд
#дороги
#ремонт
#мнение
#депутат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Москвичам пообещали апрельскую следующую неделю
Синоптик Вильфанд спрогнозировал апрельскую погоду в Москве
14 марта 2024, 14:56

Фото: istockphoto.com/Yulia Terekhina

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погода в первой половине следующей недели будет по-апрельски тёплой, но облачной.
«Следующая неделя начинается с тёплой погоды, но с запада приближается циклон, и будут небольшие осадки и облачность. В первую половину недели ночные температуры будут около 0°C, от -1 до 2°C, а дневные – 5°C. Температура выше нормы, погода весенняя, апрельская, но разный тип погоды», – заявил в беседе с АГН «Москва» Вильфанд.

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин подтвердил, что погода во всей Центральной России ожидается тёплой.

«В субботу до 3... 8 °С. В отдельные часы при прояснениях может подниматься до 10 °С в воскресенье. В целом по Центральному федеральному округу температура достаточно высокая, 5... 10 °С», — пояснил в беседе с RT Ильин.

Ранее Роман Вильфанд заявлял, что в Европейской части России ожидается постепенное потепление.

Читайте также:

Синоптик Вильфанд предупредил о потеплении в Европейской части РФ

Синоптик Шувалов: «Это первая неделя, когда весна уверенно вступит в свои права»

Синоптик Ильин: «Декабрь стал самым снежным месяцем уходящей зимы»
#москва
#погода
#температура
#весна
#неделя
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Сухарев: Надо перенаправлять авторские отчисления иноагентов на СВО
14 марта 2024, 14:47

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой перенаправлять авторские отчисления за творчество людей, признанных иноагентами, на СВО.
Он отметил, что сейчас певцы, музыканты, художники и другие творческие деятели, признанные иноагентами, могут свободно продавать свою интеллектуальную собственность, а вырученные деньги отправлять на поддержку Украине.

«Прошу поручить рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство в части принудительного отчуждения исключительного права в отношении лиц, признанных на территории РФ иноагентами, экстремистами или террористами и совершающих действия, направленные против безопасности нашего государства», — приводит RT обращение Сухарева на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова.

А обозреватель Александр Бабицкий предложил «отменить» российских звёзд, участвующий в «голой вечеринке» как минимум на год за саркастическое отношение к этой ситуации. В частности, речь идёт о Филиппе Киркорове и Лолите. Бабицкий высказал мнение о том, что артисты так и не поняли своей ошибки.

«Филипп Бедросович и Лолита Марковна осмелели и начали по поводу «голой вечеринки» публично шутить. Киркоров в телеэфире песенки про «пять минут» и «не ту дверь» поёт, а Милявская на музыкальной премии про «работу за еду» ехидничает», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Бабицкий.

Ранее в Госдуме призвали объявить певицу Аллу Пугачёву иностранным агентом, чтобы она больше не имела возможности получать финансирование из России.

Читайте также:

Лолита объяснила свой отказ от выступлений в республиках Донбасса

В Госдуме предложили признать Пугачёву иноагентом

Охлобыстин возмутился поездкам участников «голой вечеринки» в Донбасс
#права
#финансирование
#собственность
#рф
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Times: Великобритания будет платить беженцам за добровольный переезд в Руанду
14 марта 2024, 14:30

Фото: istockphoto/Naeblys

Правительство Великобритании предложило новую схему для просителей убежища, чьи заявки были отклонены.
Вместо депортации на родину, они могут выбрать добровольный переезд в Руанду и получить выплаты в размере до £3 тыс. ($3,8 тыс.) от британского правительства. Эту информацию опубликовала газета The Times, ссылаясь на представителя Министерства внутренних дел Великобритании.

Согласно представленной схеме, просителям убежища предлагается не возвращаться в свою страну происхождения, а выбрать переезд в Руанду. Министерство считает, что такой подход может заинтересовать граждан из стран, охваченных военными конфликтами или находящихся под авторитарным правлением.

По данным The Times, возможностью воспользоваться этим предложением могут воспользоваться десятки тысяч человек. В 2023 году более 30 тыс. прошений на получение убежища были отклонены, и часть из них могла бы выбрать эту альтернативу.

Читайте также:

Politico: Евросоюз предостерег Британию от депортации мигрантов в Руанду

СМИ: 15 тысяч украинских беженцев в Великобритании стали бездомными

Поступок украинских беженцев вызвал у немцев шок
#переезд
#выплаты
#человек
#евросоюз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Строительство домов для переселенцев из аварийного жилья в Климовске начнётся летом
14 марта 2024, 14:22

Фото: iStock/ilkercelik

Возведение нового жилья для людей из 30 аварийных домов, расположенных на улице Южный посёлок в подольском микрорайоне Климовск, планируется начать летом текущего года. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе выездной администрации, которая состоялась в климовском спортивном центре «Юность», сообщает пресс-служба правительства региона.
«Моя задача – вместе с вами летом приехать и торжественно начать стройку первого дома. В зависимости от квартирографии их будет два или три. Туда переедут жители 30 домов», — сказал жителям глава региона.
В настоящее время уже выбраны площадки для возведения новых домов. Строительство должно быть завершено до конца 2025 года, а в начале 2026 туда смогут переехать жильцы всех 466 квартир — 852 человека.

Отмечается также, что жильцы из ветхого жилого фонда смогут не дожидаться возведения новостройки, а получить жилищный сертификат и купить на него квартиру в любом районе Подмосковья. Эта опция станет доступна после того, как дома под снос включат в госпрограмму. Это произойдёт до конца месяца.

Читайте также:

Переселенцы из ветхих домов в Подмосковье подали более 600 заявок на жилищные сертификаты

Переселенцы с Крайнего Севера начали получать жилищные сертификаты

Первые переселенцы из аварийного жилья в Коломне получили сертификаты на квартиры
#аварийное жильё
#ветхое жильё
#климовск
#андрей воробьёв
#строительный мусор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подольске обновят около 150 подвальных помещений
14 марта 2024, 13:56

Фото: iStock/Sergej Pushkin

Восстановление подвалов ведётся в подольском микрорайоне Климовск после крупной коммунальной аварии в январе этого года, всего планируется обновить 147 объектов. Темпы и объёмы работ обсудил с представителями администрации округа и местными жителями губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе выездной администрации, которая состоялась в климовском спортивном центре «Юность», сообщает пресс-служба правительства региона.
«Ремонтные работы в подвалах стартовали в феврале по поручению главы региона. В сего будет отремонтировано 147 подвалов. Завершить работы должны в начале лета», — отмечается в сообщении.
Объекты расчищают от мусора, проводят выемку грунта, стяжку пола, штукатурят стены, восстанавливают освещение и гидроизоляцию.

О работах рассказала жительница пострадавшего из-за аварии дома №4 по Заводкой улице Оксана Байрам.

«Сейчас у нас идёт оштукатуривание. Дальше должны проводить прокладку лежаков, менять коммуникации», — сообщила Байрам.
До начала нового отопительного сезона в 144 домах округа Подольск отремонтируют внутренние инженерные системы, а в 165 домах установят индивидуальные тепловые пункты.

Кроме того, в апреле начнётся ремонт кровель и фасадов многоквартирных домов. В Климовске в эту программу попали 80 объектов, 75 из которых включили туда после аварии. А в ноябре стартует ремонт входных групп и подъездов в ещё 137 домах. Отмечается также, что ещё 77 многоквартирных домов отремонтируют в будущем году.

Читайте также:

Воробьёв: На модернизацию теплоснабжения округа Подольск направят около 3,5 млрд рублей

В Красногорске стартует беспрецедентная программа модернизации теплоснабжения

В Подмосковье за год капитально отремонтируют около 2 тысяч домов
#андрей воробьёв
#подольск
#климовск
#жкх
#ремонт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв: На модернизацию теплоснабжения округа Подольск направят около 3,5 млрд рублей
14 марта 2024, 13:41

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

Около трёх с половиной миллиардов рублей выделят на повышение надёжности теплоснабжения городского округа Подольск. Вопросы ЖКХ обсудил в ходе выездной администрации в подольском микрорайоне Климовск губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Мы здесь для того, чтобы еще раз рассказать, какие силы и средства будут направлены на дальнейшее благоустройство, капитальный ремонт многоквартирных домов, подвалов, входных групп. (…) В частности, на модернизацию систем теплоснабжения будет направлено порядка 3,5 млрд рублей», — отметил глава региона.
В округе планируется отремонтировать котельную Климовского патронного завода, которая теперь передана муниципалитету. Зимой из-за аварии на этой котельной люди надолго остались без отопления и горячей воды. Ремонтные работы будут проводиться с 2024-26 гг. В текущем году на объекте заменят один котёл, обновят котельное оборудование и запорную арматуру.

Кроме того, будут модернизированы две котельные, расположенные на улице Ульяновых и улице Победы.

Обновления коснутся и теплотрасс. Новая теплосеть будет проложена от котельной в Сыровском переулке до котельной в Художественном проезде. Ещё шесть участков теплосети капитально отремонтируют.

«Раньше из-за одного прорыва без тепла мог остаться весь Подольск. Задвижки, которые мы предусматриваем, позволят закольцевать микрорайоны, чтобы весь город не зависел от одной-двух труб», — пояснил Андрей Воробьёв.
Окончательный список мероприятий по капитальному ремонту теплосети будет утверждён после гидравлических испытаний, которые проведут по окончании отопительного сезона.

Читайте также:

В Красногорске стартует беспрецедентная программа модернизации теплоснабжения

Губернатор Воробьёв рассказал о запуске новых котельных и модернизации ЖКХ

В Подмосковье за год капитально отремонтируют около 2 тысяч домов
#жкх
#теплоснабжение
#андрей воробьёв
#климовск
#подольск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с кражей мобильных номеров
14 марта 2024, 13:33

Фото: istockphoto/JuYochi

Мошенники изобретают всё новые способы изъятия денег у россиян. Теперь они зачастую пытаются украсть номер мобильного телефона, чтобы затем с его помощью войти в онлайн-банк.
О новом способе мошеннических действий изданию «Лента.ру» рассказали специалисты компании F.A.C.C.T., которая занимается разработкой технологий для борьбы с киберпреступлениями. Похищение номеров злоумышленники осуществляют с помощью восстановления или подмены eSIM — встроенной цифровой карты, которая во многих смартфонах выполняет функции обычной физической SIM-карты.

Для перехвата данных жертвы мошенникам нужно устройство, поддерживающее подключение eSIM, а также скомпрометированная учётная запись пользователя, например, в популярном государственном сервисе или личном кабинете оператора связи. Аферисты таким образом переносят телефон с «симки» жертвы на свой собственный смартфон. Эксперты говорят, что за границей такая мошенническая схема используется уже год.

Читайте также:

В Саратове мошенник обманул свыше 100 человек

Мошенник побил рекорд настойчивости, позвонив абоненту 1145 раз за семь минут

В Москве задержан телефонный мошенник
#телефон
#карты
#похищение
#специалисты
#смартфон
#жертвы
#запись
#мошенники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Мытищах прошла акция «Маленький пассажир – большая ответственность!»
14 марта 2024, 13:10

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Автолюбители Мытищ приняли участие в акции Госавтоинспекции. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
В рамках акции сотрудники ведомства провели ряд мероприятий, которые были направлены на предупреждение дорожно-транспортной аварийности с участием несовершеннолетних.

«Перед запуском комплекса мероприятий на информационных площадках подмосковной Госавтоинспекцией был запущен соцопрос с целью определения уровня знаний и ответственности автолюбителей по вопросам использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров», — поделились в пресс-службе округа.

Кроме этого, был проведен интерактивный опрос мнений по внесенному в Госдуму законопроекту об эвакуации машин за перевозку детей без автокресел.

Читайте также:

Названа дата открытия крупнейшей школы городского округа Мытищи

Жителей Мытищ пригласили принять участие во всероссийском голосовании по благоустройству

Около 300 жителей Мытищ старше 80 лет получили подарки от губернатора
#мытищи
#госавтоинспекция
#акция
#жители
#предупреждение
#школы
#опрос
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф