В Подольске стартует масштабная программа по обновлению систем электроснабжения

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Строительство и ремонт нескольких десятков километров линий электропередачи, а также реконструкцию и создание ряда новых трансформаторных и распределительных подстанций проведут на территории городского округа Подольск в 2024-25 гг. Вопросы ЖКХ обсудил с представителями администрации округа и местными жителями губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе выездной администрации, которая состоялась в климовском спортивном центре «Юность», сообщает пресс-служба правительства региона.
«Я хотел бы поблагодарить всех, кто работает в рамках выездной администрации. И, конечно, очень рад видеть наших жителей. Мы встречались здесь в сложное время, когда произошла авария на котельной. И я обещал, что до восстановления тепла, домов мы будем регулярно это делать. Хотелось бы поблагодарить вас за понимание», — сказал Воробьёв.По программе повышения надёжности электроснабжения в ближайшие два года в Подольске отремонтируют восемь трансформаторных подстанций и 7,9 км ЛЭП. Кроме того, по инвестиционной программе компании «Мособлэнерго» будет построено свыше 56 километров линий электропередачи и отремонтировано ещё около 30 километров. Компания также планирует построить десять трансформаторных подстанций и обновить оборудование на девяти уже имеющихся.
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Лев Каштанов