В Московской области установили защитные ограждения вдоль железнодорожных путей

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В Московской области было установлено около одного километра ограждений вдоль железнодорожных путей с начала года, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В этом году мы продолжаем реализовывать комплекс мер по обеспечению и повышению безопасности на железной дороге. Так, с начала года оборудовано около 1 км ограждений, из них из них 400 метров – железобетонные. Благодаря этому в регионе удалось ликвидировать более 160 «опасных» троп. Наибольший объём по устройству ограждений провели в Люберцах, Богородском, Сергиево-Посадском», — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Ежедневно более ста волонтёров и сотрудников администраций округов предотвращают около тысячи нарушений, патрулируя станции и проводя рейды. Однако уровень смертности остаётся высоким: в этом году на железнодорожных путях в Московской области погибло около 147 человек, причём более 84 случаев произошло на небезопасных участках.
Министерство транспорта Подмосковья призывает всех жителей и гостей региона быть внимательными и использовать только санкционированные переходы для пересечения железнодорожных путей, ожидать поезда на платформах на безопасном расстоянии, снимать наушники и не отвлекаться на телефон.
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