В Химках с начала года заменили 12 тысяч уличных светильников

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
12 тысяч светильников заменили на энергоэффективные и светодиодные в уличных фонарях на территории городского округа Химки с начала года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Заменено 12 тысяч светильников, всего у нас их под замену 13 тысяч. Модернизированы 114 шкафов управления уличным освещением, всего их будет 263. Кроме того, заменено 13 из 16 километров голого провода и 42 аварийные опоры», — рассказал технический директор компании «Светогор-Химки» Руслан Гусейнов.Отмечается, что работы по модернизации уличного освещения ведутся во всех микрорайонах округа Химки. Отличительной чертой обновлённого уличного освещения стала автоматизированная система управления, позволяющая в реальном времени следить за состоянием всех уличных фонарей и оперативно ликвидировать неполадки. Завершение благоустройства намечено на четвёртый квартал текущего года.
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