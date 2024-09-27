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В Химках с начала года заменили 12 тысяч уличных светильников

27 сентября 2024, 12:15
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

12 тысяч светильников заменили на энергоэффективные и светодиодные в уличных фонарях на территории городского округа Химки с начала года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


«Заменено 12 тысяч светильников, всего у нас их под замену 13 тысяч. Модернизированы 114 шкафов управления уличным освещением, всего их будет 263. Кроме того, заменено 13 из 16 километров голого провода и 42 аварийные опоры», — рассказал технический директор компании «Светогор-Химки» Руслан Гусейнов.
Отмечается, что работы по модернизации уличного освещения ведутся во всех микрорайонах округа Химки. Отличительной чертой обновлённого уличного освещения стала автоматизированная система управления, позволяющая в реальном времени следить за состоянием всех уличных фонарей и оперативно ликвидировать неполадки. Завершение благоустройства намечено на четвёртый квартал текущего года.

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#химки
#освещение
#модернизация
#благоустройство
«Анемия и белковая недостаточность»: Диетолог рассказала, кому нельзя отказываться от мяса
Диетолог Ионова: мясо можно заменить бобовыми и злаковыми культурами
27 сентября 2024, 12:14

Фото: iStock/LanaStock

27 сентября считается Всемирным днем без мяса. Известно, что самыми первыми вегетарианцами были Адам и Ева. Живя в райском саду, они питались только растительной пищей.
Сейчас многие люди отказываются от мясных продуктов по самым разными причинам: похудеть, поправить здоровье, получить легкость. Однако, по словам нутрициологов, в мясе содержится необходимый для организма строительный материал — белок. Так ли безопасно прописывать себе «безмясную» диету?

Врач, диетолог, психолог Лидия Ионова в беседе с «Радио 1» сообщила, что все зависит от того, какой именно человек отказывается от мяса.

«Если это женщина до климактерического периода, то могут быть риски железо-дефицитной анемии, а если это мужчина с риском сердечно-сосудистых заболеваний, то для него это может быть исключительно полезно и замечательно. Это очень индивидуально», — сказала эксперт.

Она напомнила, что на земле есть конфессии и религии, в которых исключается употребление мяса, однако это не мешает людям быть здоровыми.

«Мясо мы заменяем растительными белками и правильным сочетанием бобовых и злаковых культур. Например, если мы едим что-то, приготовленное из бобовых (чечевицу, нут, фасоль), а потом дополняем это крупяным гарниром, то это будет очень хорошо с точки зрения аминокислотного состава, а аминокислоты — это те кирпичики, из которых белки и состоят. Если мы выбираем из растительных продуктов, то мы можем выбрать соевый сыр или творог, он тоже прекрасен по составу и содержит много железа», — посоветовала диетолог.

Лидия Ионова добавила, что отказ от мяса зависит от состояния здоровья человека.

«Не рекомендуется отказываться от мяса людям с железно-дефицитной анемией, белковой недостаточностью или в послеоперационный период. Но здесь нет никакого черно-белого мышления, потому что все зависит от того, кому, с чем и для чего рекомендуется воздерживаться от мяса или наоборот его есть», — заключила врач.

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Одежду, памперсы и пеленки отправили жителям Курской области московские магазины игрушек
Детские магазины Москвы отправили гуманитарные грузы в Курскую область
27 сентября 2024, 12:10

Фото: istockphoto/vejaa

Крупная сеть детских магазинов Москвы при участии правительства столицы отправила пострадавшим жителям Курской области серию гуманитарных грузов. Об этом сообщил 27 сентября столичный Департамент торговли и услуг.
«В качестве гуманитарной помощи собрали по 7,5 тысячи упаковок памперсов и пеленок, 3,5 тысячи штук мыла, столько же детских бутылочек и сосок», — говорится в сообщении.

В недавней партии гуманитарного груза собрали одежду для малышей: более 40 тысяч детских ползунков, кофт, рубашечек и комбинезонов уже отправились в Курскую область.

Столичные предприниматели одни из первых подключились к помощи жителям приграничных регионов. Собирать и упаковывать необходимые вещи помогают не только владельцы бизнеса и благотворительные фонды, но и обычные граждане.

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В Москве вырос спрос на психологов и психиатров в сентябре
27 сентября 2024, 12:07

Фото: iStock/Chinnapong

В сентябре в Москве почти вдвое вырос спрос на психологов и психиатров. Об этом сообщили в пресс-службах онлайн-сервисов по поиску работы и подбору специалистов hh.ru, «Авито Работа» и SuperJob.
«В Москве число вакансий для психологов выросло с 102 в июне до 195 в сентябре, медиана предлагаемой зарплаты за лето выросла на 4 тыс. руб. и сейчас составляет 79 тыс. руб. Вакансии для психиатров в столице выросли с 67 в июне до 122 в сентябре, медиана предлагаемой зарплаты существенно выросла – с 120 тыс. руб. в начале лета до 140 тыс. руб. в начале осени», – рассказали Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе hh.ru.

При этом самым большим спросом столице пользуются нейропсихологи, психологи-педагоги, клинические психологи, а также специалисты по реабилитации.

По данным издания, осенью спрос на психологов в Москве вырос на 29% по сравнению с этим же периодом прошлого года. В пресс-службе «Авито Работы» отметили, что узкопрофильные психологи и психиатры часто находят работу еще во время учебы. При этом этих вакансий психиатров на сегодняшний день почти в 2,5 раза больше, чем вакансий психотерапевтов.

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Парки, набережные и лесные тропы: где покататься на велосипеде в Подмосковье в 2024 году
27 сентября 2024, 12:07

Фото: istockphoto / FotografieLink

Велосипедные прогулки — это отличный способ насладиться природой, укрепить здоровье и получить заряд положительных эмоций. В Московской области есть множество прекрасных мест для любителей этого активного вида отдыха. О самых лучших веломаршрутах Подмосковья расскажет редакция «Радио 1».

Какие веломаршруты есть в Подмосковье

1. Веломаршрут в Мещерском парке

Веломаршрут в Мещерском парке расположен в Одинцовском городском округе. Этот маршрут проходит по живописным тропам и лесным дорожкам, а на территории парка есть красивая пешеходная зона с деревянными лестницами и пандусами, детские игровые комплексы и спортивные площадки.

2. Веломаршрут «Дмитров-Перемилово»

Один из самых длинных маршрутов Подмосковья. Он начинается в центре города, рядом с музеем-заповедником «Дмитровский кремль», где расположены Успенский собор, Елизаветинская церковь и комплекс Присутственных мест. Маршрут подходит для тех, кто хочет совместить катание на велосипеде с осмотром достопримечательностей и насладиться красивым видом окрестностей.

3. Маршрут «Подмосковная Швейцария»

Маршрут «Подмосковная Швейцария» — это живописный веломаршрут в окрестностях Звенигорода. Он начинается в деревне Барвиха и следует вдоль берегов Москва-реки, проходя через село Петрово-Дальнее и деревню Пальцы. Конечная точка маршрута — величественный Саввино-Сторожевский монастырь, основанный в 1398 году. Дорога предлагает разнообразные пейзажи. Она подходит для любителей природы и тех, кто хочет насладиться тишиной и спокойствием.

Фото: istockphoto / Dmitry Andreev

В каких парках можно покататься на велосипеде в Московской области

1. Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха

Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха — это главный парк города Одинцово и Одинцовского городского округа. Это идеальное место для любителей велосипедных прогулок. Парк расположен на территории Подушкинского. Здесь вы найдёте разнообразные маршруты протяжённостью от 3 до 6 километров, а также лыжероллерную трассу. В парке есть комфортные условия для отдыха и занятий спортом.

2. Лосинский остров

Лосиный остров — это уникальное место для велосипедных прогулок, расположенное на северо-востоке Москвы и в Московской области. Здесь проложено множество велосипедных маршрутов разной сложности, что позволяет удовлетворить потребности как начинающих велосипедистов, так и опытных спортсменов. Маршруты проходят через живописные леса, поля и водоёмы, открывая перед вами захватывающие виды и позволяя насладиться свежим воздухом и тишиной природы.

Кроме того, на территории Лосиного острова можно встретить различных диких животных, таких как лоси, олени, кабаны и зайцы. Это делает прогулку на велосипеде ещё более интересной и познавательной.

Для удобства велосипедистов на территории парка имеются пункты проката велосипедов, а также специальные велосипедные дорожки и парковки.

3. Парк Кузьминки

Парк «Кузьминки» — идеальное место для велосипедных прогулок. Здесь можно насладиться живописными пейзажами, тишиной и свежим воздухом. Маршрут для велосипедистов пролегает через пруды, посёлок и Лыткаринский лес.
Катание возможно в любое время года, а в местном пункте проката можно арендовать велосипед для любой погоды.

Фото: istockphoto / Choreograph

Где ещё можно покататься на велосипеде в Подмосковье

1. Набережная

Многие города Подмосковья имеют красивые набережные, где можно покататься на велосипеде. Это отличный способ насладиться видами на реку и природу.

2. Лесные тропы

Подмосковье богато лесными тропами, которые предлагают красивые пейзажи и возможность насладиться природой.

3. Сельские дороги

В некоторых районах Подмосковья есть сельские дороги, которые подходят для катания на велосипеде. Они предлагают красивые виды и возможность насладиться сельской местностью.

Как правильно кататься на велосипеде

  • Подготовьте свой велосипед. Проверьте, что все детали велосипеда в хорошем состоянии. Убедитесь, что тормоза работают исправно, а шины накачаны.
  • Выберите подходящую одежду и обувь. Одежда должна быть удобной и не сковывать движения. Обувь должна обеспечивать хорошее сцепление с педалями.
  • Соблюдайте правила дорожного движения. Не забывайте, что вы находитесь на дороге, поэтому соблюдайте все правила и будьте внимательны.
  • Не забывайте о безопасности. Носите шлем и другие средства защиты. Это поможет избежать травм в случае падения.
Подмосковье предлагает множество прекрасных мест для катания на велосипеде. Выберите подходящий маршрут и наслаждайтесь активным отдыхом на природе!

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#велопрокат
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В Одинцове завершается снос ТЦ-недостроя
27 сентября 2024, 12:00

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Здание торгового центра, остававшееся недостроенным свыше десяти лет, сносят в Одинцове, в настоящее время демонтаж завершён на 90%, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Недострой расположен на въезде в город, завершить снос планируется до конца октября.

«Более десяти лет недостроенный торговый центр на въезде в Одинцово портил облик города. В этом году мы ставим точку в его истории– здание в Лохино полностью ликвидируют», — заявил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
Он также рассказал, что сейчас на объекте работает 17 единиц спецтехники, из них 15 — экскаваторы с гидроножницами и гидромолотами. Задействованы также две дробильные установки: они перемалывают стены в щебень, который потом вывозят. В результате на месте недостроя останется чистый котлован.

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#одинцово
#одинцовский городской округ
#снос
#торговый центр
#тц
#андрей иванов
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В селе Ильинское Волоколамского округа благоустроили двор
27 сентября 2024, 11:41

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

Комплексное благоустройство дворовой территории провели у многоквартирных домов №№7, 8 и 9 по Центральной улице в селе Ильинское Волоколамского городского округа, качество работ проверили врип главы округа Наталья Козлова. Первый заместитель главы Сергей Шорников и начальник территориального отдела Сергей Блохин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В результате проведённого благоустройства общественное пространство заметно преобразилось. Здесь обновили асфальт на внутридворовых проездах и у входов в подъезды, расширили площадки под парковки, благодаря чему увеличилось количество машино-мест, а также обустроили пешеходные дорожки», — отметила Наталья Козлова.
По окончании работ подрядчик убрал строительный мусор и провёл озеленение — во дворе высадили сирень и кизильник.

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#волоколамск
#волоколамский район
#благоустройство
#наталья козлова
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В Москве появятся новые маршруты между станцией Перово, метро и Шоссе Энтузиастов
Новые маршруты сделают между МЦД-3 Перово, метро и МЦК Шоссе Энтузиастов в ВАО
27 сентября 2024, 11:27

Фото: istockphoto/Frank Armstrong

Новые удобные маршруты появятся между станцией третьего Московского центрального диаметра Перово, метро и станцией Московского центрального кольца Шоссе Энтузиастов в Восточном административном округе. Об этом сообщает 27 сентября Городское хозяйство Москвы в Telegram-канале.
Основная задача маршрутов — это доступность станций и социальных объектов таких, как больница, поликлиника, медицинский центр и несколько школ.
«В границы благоустройства вошли улицы Электродная, Перовская, Кусковская и Плеханова», — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По маршрутам расширят и обновят тротуары на площади 47,3 тысячи квадратных метра. Также разметят парковки почти на 250 машин, поставят 17 остановок с зарядными слотами и уложат новый асфальт на 42 тысячи квадратов. На участках поставят 345 торшеров и более 160 фонарей.

На пешеходных переходах без светофоров поставят 75 опор контрастного освещения. Кроме этого отремонтируют 10 детских и спортивных площадок, и построят еще три новые.
«На улице Плеханова благоустроим сквер, там появится бетонный памп-трек площадью 450 квадратных метров с элементами скейт-парка», — сообщает ведомство.

На территории разобьют 71 тысячи квадратных метров газона и высадят более 1000 квадратов цветников. Будут и новые деревья — 60 лип и кленов.

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#скейт
#деревья
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#парковки
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#благоустройство
#москва
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Учительница химии из Подмосковья вышла в финал шоу «Классная тема!»
27 сентября 2024, 11:24

Фото: iStock/Davizro

Преподавательница химии в Сергиево-Посадском колледже Юлия Шорникова стала финалисткой шоу «Классная тема!», на котором российские учителя продемонстрируют свои таланты и лучшие методики, победитель проекта будет определён в ходе народного голосования, которое стартовало 23 сентября и продлится до воскресенья, 29 сентября, сообщает пресс-служба проекта.
«Проголосовать можно за одного педагога по каждому из семи представленных на шоу предметов-номинаций: русский язык и литература, история, математика, биология, физика, география, химия», — говорится в сообщении.
В каждой из номинаций за победу соперничают пять претендентов. Голосование проводится в официальном сообществе конкурса «Классная тема!» в социальной сети «ВКонтакте».

Главным призом проекта является авторское образовательное шоу на федеральном телеканале.

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В России проходит онлайн-олимпиада для школьников «Безопасные дороги»
27 сентября 2024, 11:19

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

С 24 сентября по 27 октября в рамках информационной кампании национального проекта «Безопасные качественные дороги» в России уже в пятый раз проводится Всероссийская онлайн-олимпиада для школьников с 1-го по 9-й класс «Безопасные дороги».
Мероприятие направлено на повышение знания основ безопасного поведения на дорогах. Организаторами олимпиады выступают автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты», министерство транспорта и министерство внутренних дел РФ при поддержке министерства просвещения.

Олимпиада будет проводиться на безвозмездной основе на образовательной платформе УЧИ.РУ. Приступить к выполнению заданий и узнать информацию об Олимпиаде можно напрямую по указанной ссылке. Для перехода к выполнению заданий на сайте необходимо авторизоваться (1) или зарегистрироваться (2) на платформе УЧИ.РУ.

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#олимпиада
#рф
#безопасные и качественные автомобильные дороги
#нацпроекты
#школьники
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