С начала года в России родились свыше миллиона детей
С начала 2025 года в России родились более миллиона детей. Об этом сообщает РИА Новости.
«Согласно документам, численность заявлений о рождении детей в 2025 году составила 1 057 234. Мальчиков родилось чуть больше, чем девочек: 51 процентов против 49», — передает агентство.
В сообщении указывается, что с начала года на свет появилось свыше 7,3 тысяч близнецов. Средний возраст матери и отца равен 29,8 и 29,2 годам соответственно. В 39% случаев у женщин рождался первый ребенок. В 32% роженицы становились мамами второй раз. Появление третьего малыша в семье зафиксировано в 18% случаев.