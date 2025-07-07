С начала года в России родились свыше миллиона детей

07 июля 2025, 06:39

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С начала 2025 года в России родились более миллиона детей. Об этом сообщает РИА Новости.







«Согласно документам, численность заявлений о рождении детей в 2025 году составила 1 057 234. Мальчиков родилось чуть больше, чем девочек: 51 процентов против 49», — передает агентство.