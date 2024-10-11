В России начали изымать нелегально привезенные из Казахстана новые машины

В России начали изымать новые машины, которые нелегально привозили из Казахстана по мошеннической схеме. Об этом рассказал глава экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков в беседе с «Газетой.Ru». По его словам, организатора аферы уже задержали.