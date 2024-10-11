В России начали изымать нелегально привезенные из Казахстана новые машины

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В России начали изымать новые машины, которые нелегально привозили из Казахстана по мошеннической схеме. Об этом рассказал глава экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков в беседе с «Газетой.Ru». По его словам, организатора аферы уже задержали.
Шелков пояснил, что суть криминальной схемы заключалась в том, что мошенники предлагали гражданам Казахстана за деньги оформить новые машины на себя в кредит, объясняя необходимость их использования в таксопарках и автопрокате. Заемщиками обещали, что займ будет выплачивать автосалон, а позже они и вовсе смогут выкупить машины обратно по привлекательной цене.
Таким путем в Россию привезли около 800 таких автомобилей. За 2023 год их все продали.
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Таким путем в Россию привезли около 800 таких автомобилей. За 2023 год их все продали.
«Машины был официально оформлены в России с получением электронного паспорта технического средства и свидетельства безопасности конструкции транспортного средства. Они официально продавались через автосалоны, как машины, привезенные из Казахстана по «серому» или параллельному импорту», — отметил Шелков.В феврале этого года в Казахстане стали массово обращаться в полицию с заявлениями о мошенничестве. Были возбуждены уголовные дела, а сами машины объявлены в международный розыск. Вскоре задержали и организатора незаконной схемы.
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Данил Пономарев