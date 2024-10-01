Проверка готовности системы оповещения в Подмосковье стартует 2 октября в 10:30

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В Московской области 2 октября проведут комплексную проверку готовности региональной системы оповещения населения. Об этом напомнили в пресс-службе Мособлпожспаса.
В ведомстве рассказали, что будет происходить во время проверки.
С 10:30 до полудня в режиме непрерывного звукового вещания будут включены электросирены. А в 10:43 по телевидению и радио передадут речевое сообщение: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие».
Там попросили жителей сохранять спокойствие и сообщить родным и знакомым информацию о предстоящей проверке.
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С 10:30 до полудня в режиме непрерывного звукового вещания будут включены электросирены. А в 10:43 по телевидению и радио передадут речевое сообщение: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие».
«Эти мероприятия позволят проверить работоспособность средств оповещения, оценить готовность специалистов, ответственных за запуск системы», – отметили в ведомстве.Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Там попросили жителей сохранять спокойствие и сообщить родным и знакомым информацию о предстоящей проверке.
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Лора Луганская