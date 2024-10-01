В социальных учреждениях Котельников заработали системы отопления

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники
В социальных учреждениях Котельников запустили системы отопления. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Отопительный период в Котельниках на объектах социальной сферы начат по графику – с 30 сентября. Ресурсоснабжающие организации муниципалитета закончат регулировку гидравлического и теплового режимов за семь дней со дня начала отопительного периода», – говорится в сообщении.Как отметили в администрации, Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие «Котельники» – единственная теплоснабжающая организация округа. Она подаёт тепло на 230 объектов теплопотребления. Среди них 160 жилых домов, 38 зданий социальной сферы и 33 прочих потребителя.
Ранее министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов объявил, что с 1 по 3 октября теплом будут обеспечены все в социально значимые объекты Подмосковья. Следующим этапом станет переход к подаче тепла в многоквартирные дома и на промышленные предприятия.
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Лора Луганская