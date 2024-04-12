Стало известно о состоянии пострадавшей в ДТП с трамваем в Петербурге женщине

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Женщина, пострадавшая в ДТП с трамваем «Довлатов» в Санкт-Петербурге, находится в Мариинской больнице.
Как сообщает «Петербургский дневник», по предварительным данным, состояние женщины оценивается как тяжёлое. Отмечается, что она получила травму головы. Сейчас пострадавшая проходит обследование.
Авария с участием трамвая произошла в Петербурге, в ней кроме 45-летней женщины пострадали мужчины 22 и 42 лет, которые в состоянии средней тяжести были доставлены в Елизаветинскую больницу.
До этого автоэксперт Владимир Сажин высказал своё мнение по поводу предложений Минздрава по расширению состава автоаптечки, что должно способствовать более эффективному предоставлению первой помощи. Он отметил, что к такой инициативе есть много вопросов.
Ранее сообщалось, что на трассе в Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля. Причиной аварии стал внезапно выбежавший на дорогу лось.
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Авария с участием трамвая произошла в Петербурге, в ней кроме 45-летней женщины пострадали мужчины 22 и 42 лет, которые в состоянии средней тяжести были доставлены в Елизаветинскую больницу.
До этого автоэксперт Владимир Сажин высказал своё мнение по поводу предложений Минздрава по расширению состава автоаптечки, что должно способствовать более эффективному предоставлению первой помощи. Он отметил, что к такой инициативе есть много вопросов.
«Самое главное — не навредить пострадавшим, в противном случае ты попадёшь под уголовную статью, неправильно оказав первую помощь. Во время обучения водителей учат оказывать медицинскую помощь, но на это отводится всего около двадцати часов. И то, я думаю, вряд ли они смогут вспомнить те практические навыки, которые преподавали в автошколе», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
Ранее сообщалось, что на трассе в Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля. Причиной аварии стал внезапно выбежавший на дорогу лось.
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Мелисса Тимофеева