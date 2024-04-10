В Подмосковье за три месяца произошло более 50 ДТП по вине таксистов

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Более 50 дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине водителей такси, зафиксировано в Московской области за первый квартал текущего года, об этом, а также о причинах большинства таких аварий рассказали в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Всего с начала года из-за таксистов произошло 53 ДТП, в основном это были столкновения, причинами которых стало превышение скорости, нарушение правил очерёдности при проезде перекрёстка и нарушение правил перестроения», — сообщили в министерстве.Отмечается также, что в этом году число погибших в авариях, спровоцированных водителями такси, снизилось на 33% по сравнению с показателями за первый квартал 2023 года.
В министерстве также добавили, что в Московской области осуществляется регулярный контроль за работой такси. Проверяется техническое состояние автомобиля, наличие необходимых медицинских справок у водителя, соблюдение режима работы и отдыха и ряд других критериев.
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