С начала «Месяца Добрых дел» в России провели более 800 мероприятий

21 ноября 2025, 17:49

Фото: пресс-служба Росмолодёжи

Свыше 800 мероприятий состоялось в России в рамках «Месяца Добрых дел», стартовавшего 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Росмолодёжи.





Акцию проводят Федеральное агентство по делам молодёжи и Добро.рф в преддверии V Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Мероприятия организуют ресурсные центры развития гражданского общества, некоммерческие организации, Добро.Центры и простые неравнодушные граждане.





«К мероприятиям «Месяца Добрых дел», зарегистрированным на платформе Добро.рф, могут присоединиться все желающие. Заявки подали почти восемь с половиной тысяч волонтёров, и свыше пяти тысяч из них уже стали участниками добрых дел», — говорится в сообщении.