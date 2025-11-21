С начала «Месяца Добрых дел» в России провели более 800 мероприятий
Свыше 800 мероприятий состоялось в России в рамках «Месяца Добрых дел», стартовавшего 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Росмолодёжи.
Акцию проводят Федеральное агентство по делам молодёжи и Добро.рф в преддверии V Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Мероприятия организуют ресурсные центры развития гражданского общества, некоммерческие организации, Добро.Центры и простые неравнодушные граждане.
«К мероприятиям «Месяца Добрых дел», зарегистрированным на платформе Добро.рф, могут присоединиться все желающие. Заявки подали почти восемь с половиной тысяч волонтёров, и свыше пяти тысяч из них уже стали участниками добрых дел», — говорится в сообщении.Найти дело, к которому захочется присоединиться, очень просто: навигация позволяет выбрать регион и увидеть список событий, проходящих как в офлайн, так и в онлайн-режиме. А если ничего не подошло, можно предложить свою идею.
Лучшие инициативы представят на форуме #МЫВМЕСТЕ, который будет проходить со 2 по 5 декабря в Москве.