Спрос на отдых в Рязани в новогодние каникулы вырос среди москвичей в два раза

21 ноября 2025, 17:13

Фото: iStock/Evgenii Ryzhenkov

Жители Москвы начали всё чаще ездить в другие города РФ с целью экскурсионного туризма на новогодние праздники. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на исследование сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».





Отмечается, что москвичи совершили на 5% больше бронирований по России с 27 декабря по 11 января по сравнению с этим же периодом в прошлом году.





«Вырос спрос на бронирование размещения в Рязани — в 2 раза, в Краснодаре и Ярославле — на 50%, в Иванове и Суздале — на 44%, в Костроме — на 41%, в Сергиевом Посаде — на 36%, в Твери — на 34%, Смоленске — на 29%, Нижнем Новгороде и Владимире — на 21%», — говорится в материале.

«Соотношение оформленных туров — 55,3% (женщины) на 44,7% (мужчины). Самый большой разрыв в предпочтениях наблюдается в российском направлении — на курорты России едут две из трёх женщин и один из трёх мужчин», — рассказали эксперты.