Спрос на отдых в Рязани в новогодние каникулы вырос среди москвичей в два раза
Жители Москвы начали всё чаще ездить в другие города РФ с целью экскурсионного туризма на новогодние праздники. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на исследование сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».
Отмечается, что москвичи совершили на 5% больше бронирований по России с 27 декабря по 11 января по сравнению с этим же периодом в прошлом году.
«Вырос спрос на бронирование размещения в Рязани — в 2 раза, в Краснодаре и Ярославле — на 50%, в Иванове и Суздале — на 44%, в Костроме — на 41%, в Сергиевом Посаде — на 36%, в Твери — на 34%, Смоленске — на 29%, Нижнем Новгороде и Владимире — на 21%», — говорится в материале.
Отмечается, что чаще всего на новый год россияне едут в Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Эсто-Садок и Тулу.
Тем временем аналитики тревел-консьерж сервиса Onlinetours Premium выяснили, что в 2025 году российские женщины бронируют премиальные туры чаще мужчин, пишет «Газета.Ru».
«Соотношение оформленных туров — 55,3% (женщины) на 44,7% (мужчины). Самый большой разрыв в предпочтениях наблюдается в российском направлении — на курорты России едут две из трёх женщин и один из трёх мужчин», — рассказали эксперты.
При этом россиянки практически не ездят в Беларусь, Грузию, Абхазию, а вот мужчины регулярно посещают соседние страны.