Ветеран СВО займётся патриотическим воспитанием молодёжи в Дубне

21 ноября 2025, 17:25

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Ветеран спецоперации из Дубны Игорь Павельев занял должность эксперта управления по культуре, спорту и делам молодёжи администрации городского округа. Он будет заниматься патриотическим воспитанием молодого поколения, сообщили в пресс-службе руководства наукограда.





Павельев служил на Артёмовском направлении проведения СВО 10 месяцев. После возвращения к мирной жизни работал на городских предприятиях, активно участвовал в деятельности местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, проводил уроки мужества для дошкольников, школьников и студентов.

«Нужно поднимать патриотическое воспитание детей, заинтересовать их в изучении истории. Пока люди знают историю, Родина живёт. Будем также поднимать авторитет военной службы, заинтересованность детей в занятиях физкультурой и в карьере военного», – рассказал о предстоящей работе Игорь Павельев.

«Мы постоянно ведём работу по трудоустройству ветеранов СВО. Привлекаем заинтересованных работодателей, регулярно организуем экскурсии на предприятия. Сейчас практически все наши ребята работают или находятся в процессе трудоустройства», – подчеркнул глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.