В России сократят парковочные места около жилых домов

Фото: istock/Chris Cook
С 2026 года в России планируется сократить количество парковочных мест у жилых домов. По поручению правительства, Минстрой должен изменить нормы по количеству машино-мест к декабрю 2025 года.
«Дорожная карта Минтранса по улучшению парковочной инфраструктуры уже передана в правительство. Ведомство считает, что это поможет снизить нагрузку на транспортную сеть городов. Однако эксперты предупреждают, что спрос на жилье без парковок может уменьшиться», — передает слова источника издание «Известия».Новые правила будут учитывать тип капитального строительства и расположение дорог, что позволит строить многоэтажки с минимальным количеством парковочных мест. Сейчас количество машино-мест зависит от класса жилья: для эконом-жилья предусмотрено 0,1 машино-места на квартиру, а для премиум-класса — 1:1. В Минтрансе пояснили, что такой подход позволит гибко регулировать число парковок и снизить нагрузку на муниципальные дороги.
Эксперты считают, что сокращение парковок может сделать владение автомобилем в крупных городах роскошью. Михаил Блинкин, эксперт по градостроительству, отмечает, что придомовые территории перегружены автомобилями, что затрудняет проезд экстренных служб. Подземные парковки увеличивают стоимость жилья, и не всем покупателям необходимы машино-места.
«Гибкое нормирование позволит оптимизировать количество парковок и снизить себестоимость строительства», — заявила директор по продажам ГК «Гранель» Элина Ханнанова.Несмотря на возможное снижение спроса на жилье без паркингов, многие покупатели продолжают оставлять автомобили на обочинах. Прежде чем новые нормы вступят в силу, каждый город должен будет решить, насколько необходимо сокращение парковочных мест для застройщиков.
Читайте также:
Граждан России ждет новый налог
Россиянам раскрыли, как продлить работу ноутбука
Автоэксперт Мершиев объяснил опасность всесезонной резины
Елена Перлова