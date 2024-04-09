С начала сезона в Подмосковье на арендованных самокатах прокатились около 400 тыс. раз

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Более 21 тысячи электросамокатов доступно для аренды жителям и гостям Московской области, с начала тёплого сезона на таких самокатах в регионе было совершено уже около 400 тысяч поездок, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
В ведомстве также назвали округа, где аренда электросамокатов наиболее востребована.
Для электросамокатов в 21 городском округе Московской области оборудовано около семи тысяч парковок. Парковки расположены у железнодорожных станций, рядом метро, а также на территориях с повышенной пешеходной и транспортной доступностью.
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«Наибольшей популярностью электросамокаты пользуются в Красногорске, Мытищах и Люберцах – всего там зафиксировано более 50 тысяч поездок. Среднее время аренды составляет 16 минут, а среднее расстояние одной поездки – 5 километров», — отмечается в сообщении.
Для электросамокатов в 21 городском округе Московской области оборудовано около семи тысяч парковок. Парковки расположены у железнодорожных станций, рядом метро, а также на территориях с повышенной пешеходной и транспортной доступностью.
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Лев Каштанов