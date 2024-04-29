«С новыми знакомствами придёт и важный опыт»: Гороскоп С 29 апреля по 5 мая

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На неделе с 29 апреля по 5 мая всем знакам зодиака благоприятно заводить знакомства. Вместе с новыми людьми придёт и новый важный опыт. Лучше не лениться и быть активными. В деловой сфере нужен компромисс. Необходимо опираться на уже имеющийся опыт и достижения. В любви главными будут чувства. Надо к себе прислушаться и не упустить момент. В вопросах здоровья необходимо отдохнуть и выспаться.
Помимо общего напутствия, астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овен успешно реализует дела и сможет насладиться хорошим результатом. У него появятся покровители.
Тельцу надо проявить заботу о близких. Больше сил желательно потратить на домашние дела.
Близнецов ждёт признание заслуг. У них возрастёт авторитет и уважение среди коллег.
Раку надо сконцентрировать внимание на духовные ценности. У него проявится благородство натуры и желание жить правильно в соответствии со своими идеалами.
Лев почувствует потребность в более серьёзных отношениях. Он может познакомиться с будущим партнёром.
У Девы улучшится настроение и самочувствие. Она станет популярнее и счастливее.
Весы с энтузиазмом могут взяться за новый проект. Им благоприятно планировать и быть целеустремлёнными.
Скорпиону нужно заняться любимым делом и быть вдохновлённым. Важно следовать своим желаниям.
У Стрельца великолепный период для любви и романтики. Его жизнь улучшится, будет больше радости.
Козерог будет доволен своим финансовым положением. Он сможет себе позволить долгожданные приобретения.
Водолей станет более уверенным в себе и ощутит прилив жизненных сил. Ему надо самому себя хвалить и избегать самокритики.
Рыбам нужно остановиться и насладиться моментом. То, что ранее им было не доступно, станет реальнее. У них откроются новые возможности.
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Овен успешно реализует дела и сможет насладиться хорошим результатом. У него появятся покровители.
Тельцу надо проявить заботу о близких. Больше сил желательно потратить на домашние дела.
Близнецов ждёт признание заслуг. У них возрастёт авторитет и уважение среди коллег.
Раку надо сконцентрировать внимание на духовные ценности. У него проявится благородство натуры и желание жить правильно в соответствии со своими идеалами.
Лев почувствует потребность в более серьёзных отношениях. Он может познакомиться с будущим партнёром.
У Девы улучшится настроение и самочувствие. Она станет популярнее и счастливее.
Весы с энтузиазмом могут взяться за новый проект. Им благоприятно планировать и быть целеустремлёнными.
Скорпиону нужно заняться любимым делом и быть вдохновлённым. Важно следовать своим желаниям.
У Стрельца великолепный период для любви и романтики. Его жизнь улучшится, будет больше радости.
Козерог будет доволен своим финансовым положением. Он сможет себе позволить долгожданные приобретения.
Водолей станет более уверенным в себе и ощутит прилив жизненных сил. Ему надо самому себя хвалить и избегать самокритики.
Рыбам нужно остановиться и насладиться моментом. То, что ранее им было не доступно, станет реальнее. У них откроются новые возможности.
Читайте также:
«Пересмотреть траты и инвестиции»: гороскоп для всех знаков зодиака с 22 по 28 апреля
«В доме будет много счастья»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 15 по 21 апреля
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Евгения Парфентьева