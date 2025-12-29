С «Новогодней почты» в Петербурге за неделю отправили 60 тысяч открыток

29 декабря 2025, 13:52

Фото: iStock/Massonstock

За неделю работы проекта «Новогодняя почта» «Петербургского дневника» жители и гости города отправили более 60 тысяч новогодних открыток во все точки России.





«Новогодняя почта» начала работать на Дворцовой площади 20 декабря. В рамках акции любой желающий может бесплатно отправить праздничные открытки в любой российский регион. Сделать это можно до 30 декабря включительно.





«Итоги работы проекта, который в этом году проходит уже в пятый раз, и количество открыток, отправленных по всей стране, будут известны после праздников, но уже можно сказать, что «Новогодняя почта» стала одной из самых посещаемых новогодних локаций города», — пишет «Петербургский дневник».