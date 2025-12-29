Жителей Подмосковья приглашают провести новогодние каникулы на ферме

29 декабря 2025, 12:22

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Жители Подмосковья смогут провести новогодние каникулы на ферме. В праздничные дни агротуристические площадки региона подготовили развлекательные программы для всей семьи. Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозе.







В новогодние праздники фермы приглашают гостей не только познакомиться с сельской жизнью, но и принять участие в полноценных гуляниях. Одно из самых масштабных мероприятий пройдет в агродеревне «Бурёнкино Царство» в Щёлковском округе.



Для гостей подготовили народное гуляние в атмосфере зимней сказки. Посетителей ждут игры, конкурсы и активные развлечения на свежем воздухе. На территории будут работать интерактивные площадки для детей и взрослых, зона фудкорта, батуты и мастер-классы. Желающие смогут покататься на квадроциклах и вездеходах.



Когда?

4 января в 12:00. Вход для гостей свободный.



Где?

Щёлковский округ, деревня Ерёмино, агродеревня «Бурёнкино Царство». Организаторы обещают тёплую праздничную атмосферу и интересную программу для всей семьи.