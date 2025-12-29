Тысячи жителей Подмосковья сделали сувениры в «МастЕРских Деда Мороза»
В Подмосковье в выходные вновь провели «МастЕРские Деда Мороза» — праздничные мастер-классы, которые партия «Единая Россия» организовала в торговых центрах региона. Дети и взрослые вместе делали новогодние поделки, а помогали им волонтёры и активисты, сообщили в пресс-службе партии.
В Люберцах в ТРЦ «Светофор» более 600 детей и родителей своими руками создавали ёлочные украшения, расписывали деревянные игрушки — от простых шаров и звёздочек до сложных ажурных фигур. Для многих это стало поводом провести время всей семьёй и почувствовать атмосферу праздника.
В Долгопрудном «МастЕРские Деда Мороза» работали в ТЦ «Город». За два дня участниками мастер-классов стали более 200 ребят и их родителей. Каждый мог попробовать себя в роли художника и забрать домой сделанный своими руками сувенир.
В Щёлково праздничные площадки открыли в торговом центре «Этажи». Для гостей провели творческие занятия и развлекательную программу с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. Все участники получили сладкие подарки, значки и сертификаты «Помощника Деда Мороза».
«Новогодние праздники — это время волшебства, такие мероприятия помогают создать атмосферу волшебства и чудес. «МастЕРские Деда Мороза» — замечательная возможность не только порадовать участников, но и вдохновить их на творчество», — отметила депутат Совета депутатов Долгопрудного Елена Ким.Одной из участниц праздника стала семья участника СВО — Ольга Костромыгина с дочками Василисой и Констанцией.
«Особенно понравилось, что провели мастер-класс, деткам это очень нравится. У меня вообще творческие дети, любят заниматься творчеством. Подарки очень достойные. Вообще, это такой теплый прием, хороший, нам очень понравилось», — рассказала Ольга.Акцию «МастЕРские Деда Мороза» в Подмосковье проводят с 2022 года. Каждый год к ней присоединяются десятки тысяч жителей региона.