Тысячи жителей Подмосковья сделали сувениры в «МастЕРских Деда Мороза»

29 декабря 2025, 13:41

оригинал Фото: Аппарат фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе

В Подмосковье в выходные вновь провели «МастЕРские Деда Мороза» — праздничные мастер-классы, которые партия «Единая Россия» организовала в торговых центрах региона. Дети и взрослые вместе делали новогодние поделки, а помогали им волонтёры и активисты, сообщили в пресс-службе партии.





В Люберцах в ТРЦ «Светофор» более 600 детей и родителей своими руками создавали ёлочные украшения, расписывали деревянные игрушки — от простых шаров и звёздочек до сложных ажурных фигур. Для многих это стало поводом провести время всей семьёй и почувствовать атмосферу праздника.



В Долгопрудном «МастЕРские Деда Мороза» работали в ТЦ «Город». За два дня участниками мастер-классов стали более 200 ребят и их родителей. Каждый мог попробовать себя в роли художника и забрать домой сделанный своими руками сувенир.



Фото: Аппарат фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе В Щёлково праздничные площадки открыли в торговом центре «Этажи». Для гостей провели творческие занятия и развлекательную программу с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. Все участники получили сладкие подарки, значки и сертификаты «Помощника Деда Мороза».

«Новогодние праздники — это время волшебства, такие мероприятия помогают создать атмосферу волшебства и чудес. «МастЕРские Деда Мороза» — замечательная возможность не только порадовать участников, но и вдохновить их на творчество», — отметила депутат Совета депутатов Долгопрудного Елена Ким.

Фото: Аппарат фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе

«Особенно понравилось, что провели мастер-класс, деткам это очень нравится. У меня вообще творческие дети, любят заниматься творчеством. Подарки очень достойные. Вообще, это такой теплый прием, хороший, нам очень понравилось», — рассказала Ольга.