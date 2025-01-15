В Подмосковье за год выявили более 5 тыс. случаев порчи автобусных остановок

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московской области в 2024 году зафиксировали более 5 тыс. случаев порчи остановочных павильонов. Часть из них – акты вандализма, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья. В Московской области в 2024 году зафиксировали более 5 тыс. случаев порчи остановочных павильонов. Часть из них – акты вандализма, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Сотрудники Мосавтодора стараются оперативно восстанавливать повреждённые объекты. Так, в декабре обновили павильоны в городе Озёры Коломенского городского округа, в деревне Стулово Богородского округа, на Болшевском шоссе в Королёве, в посёлке Лесной Пушкинского городского округа, а также в деревне Демихово Орехово-Зуевского округа», – уточнили в ведомстве.Как правило, вандалы ломают боковые стенки и крыши, разбивают стёкла, наносят на них надписи и рисунки, размещают на поверхности павильона незаконную рекламу, оставляют на посадочной площадке мусор.
Фото: пресс-служба Минтранса МО
Среди повреждённых павильонов сотрудники Мосавтодора выявили более 350 загрязнённых граффити, более 570 – с повреждённым остеклением и 480 случаев размещения несанкционированной рекламы.
Между тем разбитые стёкла не только не защищают от осадков, но и могут стать причиной травм. А надписи и рисунки на стеклянных боковых поверхностях затрудняют обзор, что может привести к ДТП.
Фото: пресс-служба Минтранса МО
По данным министерства, на региональных дорогах расположено более 10 тыс. автобусных остановок, и это количество ежегодно увеличивается за счёт обустройства новых. В прошедшем году их установили 250.
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Лора Луганская