«С пеленок на женщин смотрят»: Лукашенко высказался об ЛГБТ* в Грузии

Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину, по которой Запад не сможет навязать Грузии идеологию ЛГБТ*. По его словам, попытка будет обречена на провал, так как грузины «с пеленок всю жизнь на женщин смотрели». Об этом он заявил на конференции по безопасности в Минске, видео с которой опубликовал телеграм-канал «Пул первого».
Белорусский лидер также добавил, что во времена СССР грузинских мужчин считали «самыми крутыми хлопцами».
Ранее Лукашенко раскрыл отношение Владимира Зеленского к потерям на фронте, заявив, что тому не жалко украинцев, так как возымели место амбиции. По его словам, завершение конфликта сейчас в руках Зеленского, потому что Запад хочет мира, но не может надавить на украинского лидера.
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