Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает своим личным долгом посетить Москву по случаю Дня Победы в 2025 году. Об этом Фицо сообщил в интервью программе «60 минут», отрывок из него у себя в Telegram-канале опубликовала журналист Ольга Скабеева.