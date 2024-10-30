Александр Лукашенко: биография, досрочные выборы 2025, отношение к народу, СВО и союз с Путиным

Президент РБ Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)
Александр Григорьевич Лукашенко — первый Президент Республики Беларусь. Его называют «Батькой» и «политиком от народа» за близость к гражданам и активное участие в их жизни.
Он столкнулся с множеством испытаний, которые способствовали формированию его крепкого характера и лидерских качеств.
О том, как он пришел к власти, о его взаимоотношениях с российским лидером Владимиром Путиным, а также как Лукашенко относится к Украине и СВО — в материале «Радио 1».
Помимо этого, он занимал пост заместителя председателя колхоза «Ударник» в Шкловском районе, затем был заместителем директора комбината строительных материалов в Шклове и секретарем парткома колхоза имени В.И. Ленина.
В 33 года Лукашенко возглавил совхоз «Городец» в Шкловском районе, руководя им с 1987 по 1994 год.
В 1990 году Лукашенко был избран народным депутатом Верховного Совета БССР, где возглавил комиссию по исследованию деятельности коммерческих структур, созданных при государственных органах. В июне 1993 года он также стал председателем парламентской комиссии по борьбе с коррупцией.
Президентские сроки Лукашенко
В начале протестов в Минске и других регионах наблюдались массовые беспорядки, для подавления которых силовые структуры применяли специальные средства и технику. В отношении Тихановской было возбуждено уголовное дело за создание экстремистского формирования, ей пришлось покинуть страну.
За годы совместной работы и личных встреч между ними сложилась особая связь, которую сами лидеры описывают как «братскую» и «теплую». Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что между ним и Путиным существует уникальное понимание.
Президент России Владимир Путин считает белорусского коллегу настоящим патриотом. По его словам, отношения с ним прошли проверку временем. Визиты Путина в Беларусь и личные встречи в непринужденной обстановке также способствуют укреплению их отношений.
Например, в 2018 году Путин посетил агрогородок Александрия, родину Лукашенко, где они провели время за общением, пробуя традиционные белорусские блюда, такие как блины и драники.
Он отметил, что украинские власти должны были договориться с Россией, чтобы избежать конфликта, и указал на использование минских соглашений как предлог для подготовки украинской армии к войне.
Помимо этого, Лукашенко заявил, что конфликт на Украине — это и белорусская проблема.
После выборов 2020 года, которые были омрачены массовыми протестами и обвинениями в фальсификациях, Беларусь оказалась в центре международного внимания. Западные страны, включая Европейский Союз и США, ввели санкции, что привело к ухудшению отношений.
На областном празднике тружеников села «Дожинки» Александр Лукашенко сообщил о сложных, но интересных переговорах с представителями западных стран 18 октября. Глава государства отметил, что западные страны внимательно следят за Беларусью, изучая ее ошибки и успехи. Президент выразил мнение, что они завидуют стране за ее путь развития.
У Лукашенко трое сыновей: Виктор, Дмитрий и Николай. Александр Григорьевич также является дедушкой семерых внуков, которые родились в семьях его старших детей.
Александр Григорьевич владеет 17 президентскими резиденциями, что является мировым рекордом. Он называет себя православным атеистом, но регулярно посещает церковные службы.
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О том, как он пришел к власти, о его взаимоотношениях с российским лидером Владимиром Путиным, а также как Лукашенко относится к Украине и СВО — в материале «Радио 1».
Детство и юность Александра ЛукашенкоАлександр Лукашенко, родившийся 30 августа 1954 года в небольшом городке Копысь Оршанского района Витебской области, стал одной из самых влиятельных фигур в политической истории Беларуси. Мать будущего президента воспитывала его в одиночку, это сформировало в нем чувство ответственности, а также стремление к активной жизненной позиции. С ранних лет Александр проявлял интерес к спорту и музыке, что способствовало его развитию как личности.
ОбразованиеАлександр Лукашенко получил два высших образования. В 1975 году он окончил Могилевский государственный педагогический институт им. А.А. Кулешова, получив диплом историка, а позже, в 1985 году, он завершил обучение в Белорусской сельскохозяйственной академии, где получил специальность экономиста.
Служба в армииПосле окончания института Лукашенко был призван на службу в армию в 1975 году. Он служил в пограничных войсках, где занимал должность инструктора политотдела Западного пограничного округа в Бресте. В период с 1980 по 1982 год он служил в Советской Армии, где был заместителем командира роты по политработе.
КарьераВ период с 1977 по 1990 год Александр Лукашенко прошел все ступени народной школы управленца. Его карьера в комсомоле началась с должности секретаря комитета комсомола отдела продторговли в Могилеве, после чего он работал инструктором Октябрьского райисполкома и ответственным секретарем общества «Знание» в Шклове.
Помимо этого, он занимал пост заместителя председателя колхоза «Ударник» в Шкловском районе, затем был заместителем директора комбината строительных материалов в Шклове и секретарем парткома колхоза имени В.И. Ленина.
В 33 года Лукашенко возглавил совхоз «Городец» в Шкловском районе, руководя им с 1987 по 1994 год.
В 1990 году Лукашенко был избран народным депутатом Верховного Совета БССР, где возглавил комиссию по исследованию деятельности коммерческих структур, созданных при государственных органах. В июне 1993 года он также стал председателем парламентской комиссии по борьбе с коррупцией.
Как Лукашенко стал президентом БелоруссииДеятельность Александра Лукашенко способствовала его значительной популярности, что позволило ему выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны.
Президентские сроки Лукашенко
- Александр Лукашенко был избран президентом Республики Беларусь 10 июля 1994 года, после чего началась его длительная политическая карьера. В первом туре голосования он получил 80,3% голосов, пообещав отвести страну от экономической пропасти.
- 9 сентября 2001 года Лукашенко был переизбран на второй срок, получив 75,6% голосов. В этот период он сосредоточился на укреплении национальной государственности и социально-экономическом развитии, что позволило Беларуси преодолеть экономическую разруху.
- 19 марта 2006 года Лукашенко вновь одержал победу, получив 83% голосов на выборах, и продолжил курс на улучшение качества жизни граждан и борьбу с бюрократией.
Фото: iStock/bizoo_n
- 19 декабря 2010 года он был переизбран на четвертый срок с поддержкой 79,6% избирателей. В этот период акцент был сделан на модернизацию и интеграционные проекты, а Беларусь получила признание как донор международной безопасности.
- 11 октября 2015 года Лукашенко снова был избран, получив 83,5% голосов. Он продолжил развивать цифровую экономику и атомную энергетику, укрепляя суверенитет страны в сложных международных условиях.
- На выборах 9 августа 2020 года Лукашенко получил 80,1% голосов.
«Вся моя жизнь (думаю, и других президентов) — как белка в колесе. Вскочил и крутишься, бегаешь. Как 25 лет можно бегать? А ты привык. Колесо крутится — куда деваться. Если бежать не будешь, колесо будет вертеться и тебя бросать. Это образ жизни. Ты уже к этому привык», — сказал Лукашенко.
Досрочные выборы президента в Белоруссии в 2025Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии стартует 21 января 2025 года, а основной день голосования назначен на 26 января 2025 года.
Досрочные выборы президента в Белоруссии в 2025: участие Лукашенко, влияние на отношения с РФ
Причины протестов в 2020 годуПосле президентских выборов в Белоруссии 9 августа 2020 года, на которых Лукашенко одержал победу, в стране начались масштабные протестные акции со стороны оппозиции. Штаб его основной соперницы — Светланы Тихановской отверг результаты выборов, указав на многочисленные фальсификации.
В начале протестов в Минске и других регионах наблюдались массовые беспорядки, для подавления которых силовые структуры применяли специальные средства и технику. В отношении Тихановской было возбуждено уголовное дело за создание экстремистского формирования, ей пришлось покинуть страну.
Отношения Александра Лукашенко и Владимира ПутинаОтношения между президентами России и Беларуси, Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, всегда были предметом интереса и обсуждения как в обеих странах, так и за их пределами.
За годы совместной работы и личных встреч между ними сложилась особая связь, которую сами лидеры описывают как «братскую» и «теплую». Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что между ним и Путиным существует уникальное понимание.
«Мы с ним на ты всегда. Мы похожи чем? Мы, когда сидим за столом, я говорю: «Слушай, я вот иногда думаю, почему мы практически одинаково воспринимаем реальную действительность?» Философским языком говоря... Я говорю: «Ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа». Он говорит: «Точно», — поделился Лукашенко.
Президент России Владимир Путин считает белорусского коллегу настоящим патриотом. По его словам, отношения с ним прошли проверку временем. Визиты Путина в Беларусь и личные встречи в непринужденной обстановке также способствуют укреплению их отношений.
Например, в 2018 году Путин посетил агрогородок Александрия, родину Лукашенко, где они провели время за общением, пробуя традиционные белорусские блюда, такие как блины и драники.
Президент РБ Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Как Лукашенко относится к Украине и СВОПрезидент Беларуси Александр Лукашенко ранее высказал мнение, что Украина сама спровоцировала специальную военную операцию.
«Вы говорите «вторжение». А я считаю, что не вторжение. Это не вторжение. Украинские власти сами спровоцировали эту операцию», — сказал Лукашенко на встрече с журналистами.
Он отметил, что украинские власти должны были договориться с Россией, чтобы избежать конфликта, и указал на использование минских соглашений как предлог для подготовки украинской армии к войне.
«Все было нацелено, начиная в том числе с минских соглашений, чтобы развязать войну. Никакого вторжения не было. Я считаю, это защита интересов России и тех людей, которые там жили, русских людей», — пояснил он.
Помимо этого, Лукашенко заявил, что конфликт на Украине — это и белорусская проблема.
Скандалы вокруг ЛукашенкоВ интервью телеканалу «Беларусь 1» министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков сообщил, что Запад стремится к тому, чтобы президент Беларуси Александр Лукашенко проводил антироссийскую политику.
После выборов 2020 года, которые были омрачены массовыми протестами и обвинениями в фальсификациях, Беларусь оказалась в центре международного внимания. Западные страны, включая Европейский Союз и США, ввели санкции, что привело к ухудшению отношений.
На областном празднике тружеников села «Дожинки» Александр Лукашенко сообщил о сложных, но интересных переговорах с представителями западных стран 18 октября. Глава государства отметил, что западные страны внимательно следят за Беларусью, изучая ее ошибки и успехи. Президент выразил мнение, что они завидуют стране за ее путь развития.
«Они нам завидуют. Завидуют, что мы умеем работать, жить, праздновать, за то, что мы — небольшая по меркам страна — нашли свой путь развития. И мы достойно по нему прошли», — отметил Лукашенко.
Личная жизнь президента ЛукашенкоАлександр Григорьевич женат на Галине Родионовне Лукашенко с 1975 года, однако она обычно не сопровождает его в международных поездках. Пара живет раздельно, несмотря на то что официально состоит в браке.
У Лукашенко трое сыновей: Виктор, Дмитрий и Николай. Александр Григорьевич также является дедушкой семерых внуков, которые родились в семьях его старших детей.
Александр Лукашенко сейчасПрезидент Беларуси увлекается лыжной ходьбой, горными лыжами, хоккеем, футболом и большим теннисом. Он также играет на баяне и придерживается здорового образа жизни.
Александр Григорьевич владеет 17 президентскими резиденциями, что является мировым рекордом. Он называет себя православным атеистом, но регулярно посещает церковные службы.
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Дарья Осипова