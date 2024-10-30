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Александр Лукашенко: биография, досрочные выборы 2025, отношение к народу, СВО и союз с Путиным

30 октября 2024, 13:51
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Президент РБ Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)

Президент РБ Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)

Александр Григорьевич Лукашенко — первый Президент Республики Беларусь. Его называют «‎Батькой» и «‎политиком от народа» за близость к гражданам и активное участие в их жизни.
Он столкнулся с множеством испытаний, которые способствовали формированию его крепкого характера и лидерских качеств.

О том, как он пришел к власти, о его взаимоотношениях с российским лидером Владимиром Путиным, а также как Лукашенко относится к Украине и СВО — в материале «Радио 1».



Детство и юность Александра Лукашенко

Александр Лукашенко, родившийся 30 августа 1954 года в небольшом городке Копысь Оршанского района Витебской области, стал одной из самых влиятельных фигур в политической истории Беларуси. Мать будущего президента воспитывала его в одиночку, это сформировало в нем чувство ответственности, а также стремление к активной жизненной позиции. С ранних лет Александр проявлял интерес к спорту и музыке, что способствовало его развитию как личности.

Образование

Александр Лукашенко получил два высших образования. В 1975 году он окончил Могилевский государственный педагогический институт им. А.А. Кулешова, получив диплом историка, а позже, в 1985 году, он завершил обучение в Белорусской сельскохозяйственной академии, где получил специальность экономиста.

Служба в армии

После окончания института Лукашенко был призван на службу в армию в 1975 году. Он служил в пограничных войсках, где занимал должность инструктора политотдела Западного пограничного округа в Бресте. В период с 1980 по 1982 год он служил в Советской Армии, где был заместителем командира роты по политработе.

Карьера

В период с 1977 по 1990 год Александр Лукашенко прошел все ступени народной школы управленца. Его карьера в комсомоле началась с должности секретаря комитета комсомола отдела продторговли в Могилеве, после чего он работал инструктором Октябрьского райисполкома и ответственным секретарем общества «Знание» в Шклове.

Помимо этого, он занимал пост заместителя председателя колхоза «Ударник» в Шкловском районе, затем был заместителем директора комбината строительных материалов в Шклове и секретарем парткома колхоза имени В.И. Ленина.

В 33 года Лукашенко возглавил совхоз «Городец» в Шкловском районе, руководя им с 1987 по 1994 год.

В 1990 году Лукашенко был избран народным депутатом Верховного Совета БССР, где возглавил комиссию по исследованию деятельности коммерческих структур, созданных при государственных органах. В июне 1993 года он также стал председателем парламентской комиссии по борьбе с коррупцией.

Как Лукашенко стал президентом Белоруссии

Деятельность Александра Лукашенко способствовала его значительной популярности, что позволило ему выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны.

Президентские сроки Лукашенко

  • Александр Лукашенко был избран президентом Республики Беларусь 10 июля 1994 года, после чего началась его длительная политическая карьера. В первом туре голосования он получил 80,3% голосов, пообещав отвести страну от экономической пропасти.
  • 9 сентября 2001 года Лукашенко был переизбран на второй срок, получив 75,6% голосов. В этот период он сосредоточился на укреплении национальной государственности и социально-экономическом развитии, что позволило Беларуси преодолеть экономическую разруху.
  • 19 марта 2006 года Лукашенко вновь одержал победу, получив 83% голосов на выборах, и продолжил курс на улучшение качества жизни граждан и борьбу с бюрократией.

Фото: iStock/bizoo_n

  • 19 декабря 2010 года он был переизбран на четвертый срок с поддержкой 79,6% избирателей. В этот период акцент был сделан на модернизацию и интеграционные проекты, а Беларусь получила признание как донор международной безопасности.
  • 11 октября 2015 года Лукашенко снова был избран, получив 83,5% голосов. Он продолжил развивать цифровую экономику и атомную энергетику, укрепляя суверенитет страны в сложных международных условиях.
  • На выборах 9 августа 2020 года Лукашенко получил 80,1% голосов.
«Вся моя жизнь (думаю, и других президентов) — как белка в колесе. Вскочил и крутишься, бегаешь. Как 25 лет можно бегать? А ты привык. Колесо крутится — куда деваться. Если бежать не будешь, колесо будет вертеться и тебя бросать. Это образ жизни. Ты уже к этому привык», — сказал Лукашенко.

Досрочные выборы президента в Белоруссии в 2025

Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии стартует 21 января 2025 года, а основной день голосования назначен на 26 января 2025 года.

Досрочные выборы президента в Белоруссии в 2025: участие Лукашенко, влияние на отношения с РФ
Досрочные выборы президента в Белоруссии в 2025: участие Лукашенко, влияние на отношения с РФ

Причины протестов в 2020 году

После президентских выборов в Белоруссии 9 августа 2020 года, на которых Лукашенко одержал победу, в стране начались масштабные протестные акции со стороны оппозиции. Штаб его основной соперницы — Светланы Тихановской отверг результаты выборов, указав на многочисленные фальсификации.

В начале протестов в Минске и других регионах наблюдались массовые беспорядки, для подавления которых силовые структуры применяли специальные средства и технику. В отношении Тихановской было возбуждено уголовное дело за создание экстремистского формирования, ей пришлось покинуть страну.

Отношения Александра Лукашенко и Владимира Путина

Отношения между президентами России и Беларуси, Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, всегда были предметом интереса и обсуждения как в обеих странах, так и за их пределами.

За годы совместной работы и личных встреч между ними сложилась особая связь, которую сами лидеры описывают как «братскую» и «теплую». Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что между ним и Путиным существует уникальное понимание.

«Мы с ним на ты всегда. Мы похожи чем? Мы, когда сидим за столом, я говорю: «Слушай, я вот иногда думаю, почему мы практически одинаково воспринимаем реальную действительность?» Философским языком говоря... Я говорю: «Ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа». Он говорит: «Точно», — поделился Лукашенко.

Президент России Владимир Путин считает белорусского коллегу настоящим патриотом. По его словам, отношения с ним прошли проверку временем. Визиты Путина в Беларусь и личные встречи в непринужденной обстановке также способствуют укреплению их отношений.

Например, в 2018 году Путин посетил агрогородок Александрия, родину Лукашенко, где они провели время за общением, пробуя традиционные белорусские блюда, такие как блины и драники.

Президент РБ Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Как Лукашенко относится к Украине и СВО

Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее высказал мнение, что Украина сама спровоцировала специальную военную операцию.

«Вы говорите «вторжение». А я считаю, что не вторжение. Это не вторжение. Украинские власти сами спровоцировали эту операцию», — сказал Лукашенко на встрече с журналистами.

Он отметил, что украинские власти должны были договориться с Россией, чтобы избежать конфликта, и указал на использование минских соглашений как предлог для подготовки украинской армии к войне.

«Все было нацелено, начиная в том числе с минских соглашений, чтобы развязать войну. Никакого вторжения не было. Я считаю, это защита интересов России и тех людей, которые там жили, русских людей», — пояснил он.

Помимо этого, Лукашенко заявил, что конфликт на Украине — это и белорусская проблема.

Скандалы вокруг Лукашенко

В интервью телеканалу «Беларусь 1» министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков сообщил, что Запад стремится к тому, чтобы президент Беларуси Александр Лукашенко проводил антироссийскую политику.

После выборов 2020 года, которые были омрачены массовыми протестами и обвинениями в фальсификациях, Беларусь оказалась в центре международного внимания. Западные страны, включая Европейский Союз и США, ввели санкции, что привело к ухудшению отношений.

На областном празднике тружеников села «Дожинки» Александр Лукашенко сообщил о сложных, но интересных переговорах с представителями западных стран 18 октября. Глава государства отметил, что западные страны внимательно следят за Беларусью, изучая ее ошибки и успехи. Президент выразил мнение, что они завидуют стране за ее путь развития.

«Они нам завидуют. Завидуют, что мы умеем работать, жить, праздновать, за то, что мы — небольшая по меркам страна — нашли свой путь развития. И мы достойно по нему прошли», — отметил Лукашенко.

Личная жизнь президента Лукашенко

Александр Григорьевич женат на Галине Родионовне Лукашенко с 1975 года, однако она обычно не сопровождает его в международных поездках. Пара живет раздельно, несмотря на то что официально состоит в браке.

У Лукашенко трое сыновей: Виктор, Дмитрий и Николай. Александр Григорьевич также является дедушкой семерых внуков, которые родились в семьях его старших детей.

Александр Лукашенко сейчас

Президент Беларуси увлекается лыжной ходьбой, горными лыжами, хоккеем, футболом и большим теннисом. Он также играет на баяне и придерживается здорового образа жизни.

Александр Григорьевич владеет 17 президентскими резиденциями, что является мировым рекордом. Он называет себя православным атеистом, но регулярно посещает церковные службы.

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#статьи
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#владимир путин
#белоруссия
#президент
Президента Грузии Зурабишвили обвиняют в фальсификации выборов
Генпрокуратура Грузии вызвала Зурабишвили на допрос
30 октября 2024, 13:23

Саломе Зурабишвили (Фото: официальный сайт президента Грузии)

30 октября прокуратура Грузии вызывала президента Саломе Зурабишвили на допрос, подозревая попытку несправедливых выборов.
Толчком для расследования стало прошение от грузинского Центризбиркома. Планируется допрос всех людей, которые могут обладать информацией о фальсификации парламентских выборов, но утаивать ее.

Ведомство уверено, что Саломе Зурабишвили обладает доказательствами о возможной фальсификации.

«Поэтому, согласно закону, 31 октября этого года президент Грузии была вызвана в следственный орган на допрос», — гласит заявление ЦИК.
По итогом выборов, которые прошли в Грузии 26 октября, наибольшее количество голосов (53, 93%) набрала правящая партия "Грузинская мечта". Партия выступает за дружественные отношения с РФ. Оппозиция и президент отказались признавать результаты, требуя нового голосования.

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В МИД России пообещали ответить на задержание журналистов в аэропорту США
30 октября 2024, 13:14

Фото: iStock/iDymax

Россия ответит на задержание российских журналистов в аэропорту США. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Захарова подчеркнула, что Москва расценивает данный инцидент как очередное грубое нарушение Вашингтоном обязательств в сфере обеспечения свободы доступа к информации и плюрализма СМИ. По словам дипломата, журналисты заранее уведомили правительство Соединенных Штатов о своих намерениях и получили официальное разрешение на выполнение задания.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства заключила, что американские действия демонстрируют показательный характер данной акции.

Напомним, задержание журналистов из РФ произошло в ночь на вторник, 29 октября.

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Премьер Словакии Фицо считает личным долгом посетить Москву по случаю Дня Победы
30 октября 2024, 12:55

Роберт Фицо и Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает своим личным долгом посетить Москву по случаю Дня Победы в 2025 году. Об этом Фицо сообщил в интервью программе «60 минут», отрывок из него у себя в Telegram-канале опубликовала журналист Ольга Скабеева.
Премьер-министр Словакии отметил, что будет крайне рад такой возможности.

«Я буду считать за честь приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны и прежде всего — победы над фашизмом», — отметил Фицо.

В начале этого месяца политик объявил о готовности посетить Москву. По его словам, он не позволит забыть, «откуда пришла свобода».

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Китай оценил саммит БРИКС под председательством Путина
Ван И: саммит БРИКС под председательством Путина увенчался полным успехом
30 октября 2024, 11:51

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Саммит БРИКС под председательством президента РФ Владимира Путина увенчался полным успехом. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с замглавы внешнеполитического ведомства России Сергеем Руденко, передает РИА Новости.
Ван И отметил, что достигнутые в рамках саммита соглашения не только укрепят единство глобального Юга, но и станут мощным импульсом для дальнейшего развития и сотрудничества государств БРИКС. По словам главы китайского внешнеполитического ведомства, Пекин также удовлетворен нынешним уровнем развития двусторонних отношений между Россией и КНР.

Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к объединению официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Главная тема встречи — «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

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#казань
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Захарова прокомментировала задержание приехавших освещать выборы в США журналистов
Захарова: США не уведомили Россию о задержании приехавших на выборы журналистов
30 октября 2024, 10:32

Мария Захарова (Фото: официальный сайт МИД РФ)

Власти США не уведомили посольство РФ в Вашингтоне о задержании российских журналистов, которые приехали для освещения президентских выборов в Штатах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Дипломат пояснила, что журналисты прошли все необходимые процедуры, получили визы и специальные разрешения, однако, несмотря на это, корреспондентов все равно задержали в аэропорту и допрашивали.

Напомним, задержание журналистов из РФ произошло в ночь на вторник, 29 октября.

По словам Захаровой, «в качестве причины были указаны административные резоны». Она заключила, что данный инцидент является абсолютным произволом.

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#рф
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Израиль нанес удар по крупному иранскому ракетному заводу
NYT: Израиль ударил по космическому центру КСИР для производства ракет в Иране
30 октября 2024, 09:15

Фото: iStock/e-crow

Израиль нанес удар по ряду важных объектов Ирана, в том числе по космическому центру, который использовался для производства баллистических ракет средней дальности. Об этом информирует The New York Times.
На спутниковых снимках американского оператора Planet Labs, которые были сделаны весной и 26 октября этого года, видны последствия атаки на космический центр Шахруд в провинции Семнан, принадлежащий Корпусу стражей исламской революции Ирана. Отмечается, что объект КСИР использовался для массового производства баллистических ракет средней дальности, которые могли быть задействованы для атаки на Тель-Авив.

Примечательно, что удары Израиля по Ирану были ограниченными по масштабу, однако «весьма эффективными». ​Уточняется, что центральное ​здание объекта было в приоритете у израильской ​стороны во время атаки.

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FT: Россия и Украина ведут переговоры о прекращении взаимных ударов
30 октября 2024, 07:02

Фото: istock/Diy13

Россия и Украина начали предварительные переговоры, направленные на прекращение взаимных ударов по энергетической инфраструктуре, сообщает издание Financial Times.
Эти переговоры возобновились при посредничестве Катара после срыва ранее достигнутого соглашения в августе, когда украинские войска нанесли удар по Курской области.

По словам источника, осведомленного о ходе обсуждений, переговоры находятся на ранней стадии и касаются возможного "перезапуска" договоренностей о ненападении на энергетические объекты. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что такое соглашение может стать сигналом готовности Москвы к более широким мирным переговорам.

Украинские чиновники также заявили, что наблюдается некоторое снижение частоты атак на энергетическую инфраструктуру с обеих сторон, что указывает на действующую предварительную договоренность. Перспективы переговоров зависят от способности обеих сторон согласовать условия для решения текущего конфликта.

Зеленский в интервью Financial Times выразил надежду, что прекращение атак на инфраструктуру может стать первым шагом к завершению боевых действий. Ранее сообщалось, что Киев и Москва планировали провести конфиденциальные переговоры о деэскалации, однако процесс был приостановлен из-за инцидента в Курской области.

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France 3: на улицах Марселя скопились горы мусора из-за забастовки уборщиков
30 октября 2024, 05:58

Фото: istock/O Kemppainen

В Марселе продолжается забастовка работников компании Veolia, ответственной за уборку мусора, из-за чего улицы города оказались завалены отходами, сообщает телеканал France 3.
Сотрудники компании жалуются на нехватку ресурсов и оборудования, что ухудшает условия труда. В результате на улицах, особенно в 3-м и 14-м округах, скопились горы мусора. Во вторник городские власти установили временные контейнеры для отходов, чтобы горожане могли хотя бы частично избавиться от мусора. Однако вмешиваться в конфликт с частной компанией власти не могут.

Veolia согласилась обсудить с протестующими их требования, однако сотрудники заявляют о намерении продолжать забастовку до выполнения всех условий. Забастовка напомнила французам прошлогодние протесты в Париже против пенсионной реформы, когда из-за длительного отказа мусорщиков выходить на работу на улицах скопилось свыше 10 тысяч тонн отходов, вызвав общественный резонанс.

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#протесты
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Служба судебных приставов Финляндии заявила о возможных новых арестах собственности РФ
В Финляндии могут продолжить арест собственности России
30 октября 2024, 04:39

Фото: istock/Ruma Aktar

Финляндия может продолжить аресты российской собственности на своей территории, сообщил глава финской службы судебных приставов Аки Виртанен в интервью общественному вещателю Yle.
По словам Виртанена, на данный момент расследование по делу еще продолжается, и пока не ясно, будут ли инициированы новые конфискации. Общая стоимость уже арестованных активов России составляет около 38 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки был арестован 24 октября, и в списке арестованной недвижимости теперь числятся 44 объекта на сумму 35,5 миллиона евро. Ситуация вызвала ответную реакцию российского МИДа: Москва направила официальный запрос финским властям для разъяснения ситуации и выразила протест в связи с этим.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет добиваться правовой защиты своих интересов в Финляндии и оспаривать аресты российской собственности.

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