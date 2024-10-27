Лукашенко раскрыл, как Зеленский относится к потерям на фронте

Александр Лукашенко (фото: сайт Кремля)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимиру Зеленскому не жалко украинцев, так как возымели место его амбиции. Об этом он рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину на полях саммита БРИКС в Казани. По его словам, завершение конфликта сейчас зависит уже больше не от Запада, а от самого Зеленского.
«Ему плевать на это (народ Украины — прим.ред.), исходя из его поведения. Видимо, амбиции возымели место. Но это не место для амбиций. Поэтому действительно - не жалко», — пояснил он.Лукашенко отметил, что завершение конфликта сейчас в руках Зеленского, так как Запад хочет мира, но не может надавить на украинского лидера.
«Недавно, встречаясь с представителями Запада, я понял, что они хотят мира, но они не могут надавить на Зеленского. Потому что было обещано, что давления не будет, будет всяческая поддержка», — сказал белорусский президент.Он добавил, что ситуация на фронте меняется каждый день, и «сегодня — серьезно в пользу россии». В Курской области, по его информации, погибло очень много украинцев.
«И россиянам, конечно, непросто. Убиваем друг друга ни к чему. А на основной линии фронта подвижки очень серьезные», — подчеркнул Лукашенко.Читайте также:
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