Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)
«План победы» главы киевского режима Владимира Зеленского не коррелируется с происходящим в зоне спецоперации на Украине, заявил НТВ белорусский лидер Александр Лукашенко.
«И вот мирный план Владимира Александровича Зеленского и то, что происходит на фронте и в Курской области, не коррелируются. «План победы» его называют. Странное название: тут уже не до победы, дай бог остановиться», — сказал политик.Зеленский все время говорит о некоем «плане победы», однако детали им не раскрываются. По мнению экспертов, на самом же деле речь идет об очередных требованиях Киева к западным союзникам. Президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая этого года.
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