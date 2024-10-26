Глава РБ Лукашенко оценил «план победы» Зеленского

В Курской области уничтожили штурмовую группу ВСУ, врага разгромили морпехи из 810-й бригады Черноморского флота России. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщает РИА Новости. Отмечается, что штурмовики противника были ликвидированы в районе села Плехово.