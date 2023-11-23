С пляжей Барселоны исчезает песок

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За последние 13 лет пляжи Барселоны утратили 150 тысяч кубических метров песка, а в ноябре ситуация еще ухудшилась, сообщает АТОР со ссылкой на директора по пляжам Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) Патрисию Хименес.
По ее словам, шторм, вызванный ураганом «Кьяран», обрушился на Европу в начале ноября, усугубив критическое состояние береговой линии Барселоны и поглотив значительную часть песчаной зоны Нова-Мар-Белла.
Она отметила, что утери песка соответствуют исчезновению четырех из девяти пляжей Барселоны. Однако проблема, по ее словам, не будет решена до 2025 года. Закупкой песка занимается центральное правительство, и, согласно данным СМИ, тендер по этому вопросу не планируется проводить до 2025 года. Последний тендер был организован в 2010 году.
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«Нам необходимо пополнение песка», — подчеркнула Хименес.
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Артем Кузьмин