С побережья Кубани убрали порядка 70 тысяч тонн загрязненного грунта

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Спасатели МЧС России и волонтёры собрали порядка 70 тысяч тонн грунта, который был загрязнен нефтепродуктами, с побережья Краснодаркого края, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на МЧС России.
«С начала работ сотрудниками МЧС России, представителями муниципалитетов Краснодарского края, добровольцами, собрано и вывезено с пляжной территории почти 70 000 тонн загрязненного песка и грунта», — обратили внимание сотрудники МЧС.
В министерстве подчеркнули, что во время мониторинга береговой полосы нашли новые участки, где фрагментами выбросило мазут на галечный берег рядом с пляжем «Высокий берег».
В МЧС уточнили, что в Темрюкском районе очистили береговую линию, протяжённость которой составляет семь километров.
Сейчас работы по сбору и вывозу загрязненного нефтепродуктами грунта проводятся на участке, общая протяжённость которого достигает 63 километра.
За сутки в Крыму не выявили новые места обнаружения нефтепродуктов.
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