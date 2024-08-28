С подмосковных улиц за неделю эвакуировали около 3,6 тыс. машин

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Почти 3,6 тыс. машин, припаркованных с нарушением правил стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
«Всего за неделю на штрафные стоянки было перемещено 3580 неправильно припаркованных автомобилей. Это на 22 машины больше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении.Больше всего машин, нарушивших правила остановки и стоянки, эвакуировали в городском округе Красногорск — 321. Второе место в недельном антирейтинге занял округ Мытищи, где на штрафстоянку увезли 311 автомобилей. На третьем месте оказался Ленинский округ с результатом 297 эвакуированных машин. Четвёртое место антирейтинга занял округ Химки: 296 эвакуированных автомобилей. А замыкает пятёрку Пушкинский округ с 235 увезёнными машинами.
Узнать, где находится эвакуированный в Подмосковье автомобиль, можно по телефону 112, с помощью мобильного приложения «112 МО» или через сайт Центра безопасности дорожного движения Московской области.
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